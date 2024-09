EQS-News: tick Trading Software AG bietet Anbindung an Spectrum Markets an

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Düsseldorf, 19. September 2024 – tick Trading Software AG (tick-TS) freut sich, die Verfügbarkeit der Anbindung an Spectrum Markets bekannt zu geben. Diese Anbindung ermöglicht es sowohl Bestands- als auch Neukunden von tick-TS, direkt auf die erweiterten Handelsmöglichkeiten von Spectrum Markets zuzugreifen.

Spectrum Markets, ein paneuropäischer Handelsplatz für Wertpapiere, bietet seinen Nutzern 24/5 Handelsmöglichkeiten und erweitert damit die Handelszeiten, einschließlich des Nachhandels in US-Aktien und anderen globalen Märkten, erheblich.

„Die Integration der Anbindung an Spectrum Markets in unsere Systeme ist ein natürlicher Schritt für uns, um einen herausragenden Service zu bieten“, sagte Carsten Schölzki, CEO von tick Trading Software AG. „Unsere Kunden können nun von den erweiterten Handelszeiten und der erhöhten Liquidität, die Spectrum bietet, profitieren. Dies ermöglicht es ihnen, flexibler und effizienter auf Marktbewegungen zu reagieren und ihre Handelsstrategien zu optimieren.“

Die Anbindung an Spectrum Markets ist ein weiterer Beweis für das Engagement von tick Trading Software AG, ihren Kunden direkten Zugang zu innovativen und leistungsstarken Handelslösungen zu ermöglichen. Durch die Integration in die bestehenden Systeme von tick-TS können Kunden ohne großen zusätzlichen Aufwand auf die erweiterten Handelsmöglichkeiten zugreifen und so ihre Handelsaktivitäten weiter ausbauen.



Über Spectrum Markets:

Spectrum Markets ist ein paneuropäischer Handelsplatz für Wertpapiere, der seinen Nutzern erweiterte Handelszeiten und eine hohe Liquidität bietet. Mit einem 24/5 Handelsangebot ermöglicht Spectrum Markets den Handel außerhalb der regulären Börsenzeiten und bietet so mehr Flexibilität und Möglichkeiten für Händler weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter spectrum-markets.com.



Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

Kontakt:

tick Trading Software AG

Investor Relations

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: IR@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781 767-39

