Goldpreis nimmt Kurs auf Rekordhoch – Fed-Sitzung nach dem Geschmack der Anleger

Einen Tag nach der Fed-Notenbanksitzung steigen Anleger am Goldmarkt weiter ein. Dass die US-Notenbank in Summe von 50 Basispunkten an den Zinsschrauben nach unten gedreht hat, dürfte ganz nach dem Geschmack der Marktteilnehmer sein. Zinslose Anlagen könnten unter der Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen tendenziell an Attraktivität gewinnen.

Mit 2.588 Dollar kostet eine Unze des Edelmetalls damit auf Tagessicht rund 1,10 Prozent mehr.

Fed dreht im Umfang von 50 Basispunkten an den Zinsschrauben

Erstmals seit Anfang des Jahrzehnts hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das Zinsniveau gesenkt. Insgesamt drehte der Währungshüter im Umfang von 50 Basispunkten an den Zinsschrauben nach unten, womit das Zinsband nun bei 4,75 bis 5,00 Prozent liegt.

Im Vorfeld blieb offen, ob sich die Fed zu einem XL-Zinsschritt in Summe von 50 Basispunkten hinreißen lässt oder den Zins um einen Viertel-Prozentpunkt senken würde.

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses hatten nahezu einstimmig für einen XL-Zinsschritt gestimmt. Lediglich Direktoriumsmitglied Michelle Bowman plädierte für einen kleineren Schritt nach unten.