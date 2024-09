Deutschland: Leicht im Minus

Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag kommt der Dax am Freitag wohl zunächst etwas zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 18.935 Punkte. Nach der Zinswende in den USA mit einer deutlichen Leitzinssenkung gleich zu Beginn war der Dax am Donnerstag bis auf 19.044 Punkte nach oben gerannt.

Damit hatte er sein Jahresplus auf fast 14 Prozent ausgebaut. Nach erstmaligem Überschreiten der 19.000-Punkte-Marke schalten die Anleger nun offenbar zunächst wieder einen Gang herunter. Für Bewegung könnte allerdings der große Verfall an den Terminbörsen sorgen, der am Mittag ansteht.

USA: Dow mit weiterem Rekord

Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas verzögert die deutliche US-Leitzinssenkung vom Vortag gefeiert. Bereits zum Börsenstart erreichte der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Handelstag in Folge einen Rekord. Er verabschiedete sich 1,26 Prozent fester mit 42.025,19 Punkten aus dem Handel.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 1,70 Prozent auf 5.713,64 Punkte hoch, nachdem er ebenfalls schon früh eine neue Bestmarke aufgestellt hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog dank starker Halbleitertitel sogar um 2,56 Prozent auf 19.839,82 Zähler an. Er blieb damit aber von einem neuen Rekord noch ein Stück weit entfernt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 40.287 -0,93 Prozent S&P 500 5.505 -0,71 Prozent Nasdaq 17.726 -0,81 Prozent

Asien: Gemischtes Bild

In Asien haben sich die wichtigsten Börsen unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und Hongkong nach oben ging, gab es in China Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog gestützt von den positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten kurz vor Handelsende fast zwei Prozent an. Der Index baute damit das Wochenplus auf rund dreieinhalb Prozent aus.

Die Entscheidung der Notenbank, die Zinsen nicht weiter anzuheben, wurde ebenfalls positiv aufgenommen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte der Hang Seng um etwas mehr als ein Prozent nach oben und liegt damit auf Wochensicht auch deutlich im Plus. Anders sieht es an den chinesischen Festlandbörsen aus. Der CSI 300 gab am Freitag im späten Handel 0,60 Prozent. Hier hatten sich einige Investoren erhofft, dass die Notenbank weitere Stützungsmaßnahmen ergreift. Damit tritt der Index auf Wochensicht auf der Stelle.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.776 +1,81 Prozent Hang Seng 18.013 +1,02 Prozent CSI 300 3.185 - 0,60 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,31 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,19 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,71 - 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1163 -0,01 Prozent USD / JPY 142,30 -0,12 Prozent EUR / JPY 158,86 -0,11 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,66 USD -0,22 USD WTI 71,85 USD -0,10 USD

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 38 (43) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 38 (43) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 114 (120) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 230 (220) EUR - 'BUY'

DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR KNORR-BREMSE AUF 86 (76) EUR

