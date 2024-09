Die meistgehandelten Produkte: Dell-Aufnahme in den S&P 500!

Nachdem der DAX® es gestern über die 19.000 Punkte geschafft hat, notiert er heute jedoch wieder darunter. Grund dafür sind die Verluste der Aktien von den deutschen Autobauern, angeführt von Mercedes-Benz.

Heute stehen Call-Optionsscheine von Dell Technologies hoch im Kurs. Die Aktie des Technologieunternehmens konnte in der letzten Woche zulegen, denn im Rahmen der vierteljährlichen Gewichtungsänderung, wird das Unternehmen am 23.09.2024 vor Handelsbeginn in den S&P 500® aufgenommen. Auch aufgrund der starken KI-Auftragslage wurde das Unternehmen von Analysten gelobt.

Auch Call-Faktor-Optionsscheine auf den französischen Luxusgiganten, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, sind heute gefragt. Nachdem die Aktie am Mittwoch ein neues Jahrestief erreicht hat, konnte sie sich gestern wieder etwas stabilisieren und sogar um 3% zulegen. Außerdem sind Call-Faktor-Optionsscheine auf Infineon gefragt. Das Unternehmen plant zusammen mit dem englischen Partner Oxford Ionics einen mobilen Quantencomputer für Militär-, Polizei- und Kriseneinsätze zu entwickeln.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD0ARB 13,65 18855,50 Punkte 20215,90 Punkte 15,96 Open End DAX® Put HC6F5B 3,58 18855,50 Punkte 19197,65 Punkte 103,36 Open End DAX® Call HD6GFN 6,63 18876,50 Punkte 18224,95 Punkte 29,26 Open End DAX® Put HC68C5 2,57 18855,50 Punkte 19096,25 Punkte 242,47 Open End DAX® Call HD81Q2 6,73 18876,50 Punkte 18215,05 Punkte 28,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.09.2024; 9:29 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD7G1C 2,05 18869,83 Punkte 19000,00 Punkte 94,66 24.09.2024 DAX® Call HD79D1 1,42 18834,00 Punkte 19100,00 Punkte 134,97 15.10.2024 Dell Technologies Inc. Call HD839F 2,21 117,775 USD 120,00 USD 4,78 17.12.2025 Deutsche Bank AG Call HR7PWB 0,20 15,132 EUR 18,00 EUR 74,33 18.12.2024 DAX® Put HD1GNF 1,56 18869,83 Punkte 16000,00 Punkte 134,11 18.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.09.2024; 9:41 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC01RC 0,39 18829,00 Punkte 22170,06 Punkte -6 Open End DAX® Short HC7FDJ 0,50 18829,00 Punkte 20269,64 Punkte -15 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 2,04 117,99 USD 88,43 USD 4 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Long HC3WX4 2,37 601,70 EUR 409,44 EUR 3 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,41 293,775 EUR 23,13 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.09.2024; 9:50 Uhr;

