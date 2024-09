Dividenden als Altersvorsorge? Diese 2 Punkte nehmen hierbei eine Schlüsselfunktion ein!

Wer in Deutschland im Alter auf die staatliche Rentenversicherung angewiesen ist, sollte besser schon jetzt auf dem Schirm haben, dass man mit deren Zahlungen sicher keine großen Sprünge machen kann. Doch gerade in diesem Lebensabschnitt wäre es wünschenswert, über ausreichend finanzielle Mittel zu verfügen. Denn sofern man gesundheitlich noch fit ist, hat man als Rentner sicherlich einige Wünsche, die man sich noch erfüllen möchte.

Wie schön wäre es beispielsweise ohne eine Urlaubsplanung im Nacken ganz frei und spontan verreisen zu können. Oder eine schöne Zeit mit den Enkelkindern in einem Freizeitpark zu verbringen. Vielleicht möchte man aber auch einfach nur das Leben genießen und sich häufig mit Freunden und Bekannten in einem schönen Restaurant treffen. All dies dürfte allerdings nur gelingen, wenn man noch zusätzlich für das Alter vorgesorgt hat.

Immer beliebter wird es an dieser Stelle, auf die Hilfe von Dividenden zurückzugreifen. Was in meinen Augen auch absolut sinnvoll erscheint, da sie durchaus einige Vorteile zu bieten haben. Unter anderem sind es hier die relativ konstanten Auszahlungen, die man bei den Gewinnbeteiligungen ganz schnell zu schätzen lernt. Aber es gibt meiner Meinung nach besonders zwei Punkte, die bei der Altersvorsorge mit Dividenden eventuell eine Schlüsselfunktion einnehmen könnten.

Auf Kontinuität setzen

Man muss sich vor Augen halten, dass eine Dividendenstrategie fürs Alter in der Regel über längere Zeiträume ausgelegt ist. Was natürlich bedeutet, so gut wie möglich sicherzustellen, dass man auch bis zum Ende regelmäßig seine Ausschüttungen erhält. Dies ist aber in der Praxis sicherlich schwieriger umzusetzen als gedacht. Schließlich kann man bei keiner Aktiengesellschaft Jahrzehnte in die Zukunft blicken, was die Dividende angeht.

Und es gibt ja auch tatsächlich immer mal wieder Fälle, in denen auch bisher zuverlässige Zahler ihre Gewinnbeteiligung kürzen oder gar ganz aussetzen mussten. Zu den bekannteren Beispielen zählen hier sicherlich Walt Disney (WKN: 855686) und Kraft Heinz (WKN: A14TU4) oder aktuell auch der US-amerikanische Chip-Konzern Intel (WKN: 855681). Trotz allem sind dies meines Erachtens extreme Ausnahmen, die eben nur die Regel bestätigen.

Und zwar, dass man bei Unternehmen, die schon über sehr lange Zeiträume zuverlässig ihre Dividenden zahlen, wohl auch in Zukunft mit einer konstanten Ausschüttung rechnen kann. Für meine Altersvorsorge würde ich demzufolge den Fokus auf Aktien genau solcher Firmen legen. Auch wenn es viele eventuell gar nicht wissen, ist die Auswahl hier nicht gerade gering, sodass ich die Recherche nach entsprechenden Titeln dann doch jedem selbst überlasse.

Auf Dividendenwachstum achten

Ein weiterer wichtiger Punkt sind meiner Ansicht nach auch regelmäßige Anhebungen der Dividende. Es könnte sogar einer der wichtigsten sein. Warum dem so ist, dürfte jedem schnell klar werden. Vor allem dann, wenn wir uns vorstellen, dass es sich bei vielen, die ihre gesetzliche Rente mit Dividenden aufbessern möchten, womöglich in der Masse nicht unbedingt um Spitzenverdiener handelt.

Aber gerade wenn es nur um kleine Vermögen bzw. Investitionen geht, können regelmäßige Dividendensteigerungen wahre Wunder bewirken. Wird die Dividende zum Beispiel von einem Unternehmen jedes Jahr im Schnitt um 10 % pro Jahr angehoben, so erhält man als Anleger bereits nach etwas mehr als sieben Jahren die doppelte Ausschüttungssumme als zu Beginn seiner Investition.

Um solch exponentielles Wachstum etwas besser zu verdeutlichen, schauen wir doch einfach einmal bei einer Dividendenaktie etwas genauer hin und rechnen einmal nach. Sehr gut geeignet ist hierfür sicherlich der Fast-Food-Riese McDonald’s (WKN: 856958), der seine Gewinnbeteiligung schon viele Jahre immer weiter in die Höhe schraubt. Wer hier vor 20 Jahren 5.000 US-Dollar investierte, konnte sich im ersten Jahr über eine Dividende von rund 100 US-Dollar freuen. In 2024 werden es aber voraussichtlich schon 1.236 US-Dollar sein, die unser Beispielanleger insgesamt an Dividendenzahlungen erhalten wird.

Hier sieht man also, wie wichtig ein stetiges Dividendenwachstum gerade für die Altersabsicherung sein kann. Aber auch ganz generell lässt sich sehr schön erkennen, dass für recht üppige Dividendenzahlungen in der Zukunft nicht unbedingt eine sehr hohe Investitionssummer erforderlich ist. Was für viele vielleicht ein Ansporn sein könnte, lieber heute als morgen damit zu beginnen, sich mit Dividenden eine solide Altersvorsorge aufzubauen.

Der Artikel Dividenden als Altersvorsorge? Diese 2 Punkte nehmen hierbei eine Schlüsselfunktion ein! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt Aktien von McDonald's. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024