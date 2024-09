EQS-News: Mister Spex SE: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Mister Spex SE: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu



Verkleinerung des Aufsichtsrats von sieben auf fünf Mitglieder als Beitrag zum Restrukturierungs- und Transformationsprogramms SpexFocus und Verschlankung der Governance beschlossen.

Alle Gegenanträge wurden mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Bestätigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juni 2024.

Große Geschlossenheit der Aktionäre für das Zukunftsprogramm „SpexFocus“

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE, Europas führendem Omnichannel-Optiker, wurden alle von der Verwaltung vorgeschlagenen Beschlüsse angenommen. Vorstand Stephan Schulz-Gohritz präsentierte den Aktionären im Rahmen der virtuellen Versammlung die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2024, gab einen Überblick über das Restrukturierungs- und Transformationsprogramm SpexFocus und erläuterte die aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2024.

Verkleinerung des Aufsichtsrats

Die Hauptversammlung stimmte der vorgeschlagenen Verkleinerung des Aufsichtsrats von sieben auf fünf Mitglieder zu. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Effizienz und Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung zu erhöhen, ohne Abstriche hinsichtlich der Kompetenz und Qualität von Aufsicht und Beratung durch das Gremium zu machen. Gleichzeitig zielt die Verkleinerung darauf ab, Kosten zu sparen und die Unternehmensführung schlanker zu gestalten. Des Weiteren wurde die Neustrukturierung der Aufsichtsratsausschüsse bestätigt, die nun zu einer verbesserten und fokussierten Arbeit im Aufsichtsrat beitragen soll. Es wurden dazu die zuvor getrennten ESG- sowie Strategie- und Transformationsausschüsse zu einem einheitlichen Ausschuss zusammengelegt. Dieser neu formierte Ausschuss wird eine entscheidende Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens spielen und sicherstellen, dass ein integrierter Ansatz für Transformationsinitiativen verfolgt wird.

Bestätigung formaler Beschlüsse

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Bestätigung der bereits auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juni 2024 mit großen Mehrheiten gefassten Beschlüsse. Die Bestätigung war aus rechtlichen Gründen notwendig geworden, nachdem ein einzelner Aktionär Anfechtungsklage eingereicht hatte. Die Aktionäre bestätigten die im Juni gefassten Beschlüsse erneut mit großer Mehrheit, wodurch Klarheit und Stabilität in der zukünftigen Unternehmensführung gewährleistet sind.

Alle von Aktionären eingebrachten Gegenanträge wurden nach intensiver Diskussion von der Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit von über 75 % der abgegebenen Stimmen abgelehnt. Dies unterstreicht das klare Vertrauen der Aktionäre in die strategische Ausrichtung und die Vorschläge der Verwaltung.

In seiner Rede betonte Vorstand Stephan Schulz-Gohritz die Bedeutung dieser Beschlüsse für die zukünftige Entwicklung von Mister Spex: „Die heutigen Entscheidungen bilden das Fundament für eine zukunftsorientierte Unternehmensstrategie, in der Profitabilität und Cashflow klar im Fokus stehen. In den vergangenen Monaten haben wir im Rahmen unseres Transformations- und Restrukturierungsprogramms ‘SpexFocus’ bereits entscheidende Initiativen auf den Weg gebracht, die uns dabei unterstützen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Dazu zählen neben den Maßnahmen zur Reduzierung der Personalkosten unter anderem der gezielte Ausbau unseres margenstarken Premium-Portfolios, einschließlich der Einführung der neuen Eigenmarke SpexPro im Segment der Premium-Brillengläser. Diese Maßnahmen werden uns dabei helfen, unsere Marktposition zu stärken und die Rentabilität nachhaltig zu steigern.”

Die außerordentliche Hauptversammlung verzeichnete eine hohe Beteiligung von über 70 % des Grundkapitals, was das große Vertrauen der Aktionäre in die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Mister Spex Investor Relations

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Corporate Communications

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de

Investor Relations:

Irina Zhurba I Head of Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Straße 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

