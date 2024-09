Trading-Chance BASF: Bärische Flagge ausgereizt ... Switch zurück auf Short

Werbung

Trading-Chance-Redaktion · 20.09.2024, 13:14 Uhr

Am 9. August hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf BASF vorgestellt, der jetzt sein Ziel erreicht hat. Die erhoffte Aufwärts-Korrektur kam, bildete aber eine bärische Flagge aus, deren oberes Ende jetzt Teil eines markanten Kreuzwiderstands ist. Da bietet es sich an, den Long-Gewinn mitzunehmen und erneut die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Short.

Was die Ausgangslage angeht, kann und muss man die Aussage, die wir hier Anfang August getroffen hatten, wiederholen: „Die Lage ist schlecht ... und das ist sie schon viel länger, als man dachte. Immer wieder hoffte man, China würde wieder Fahrt aufnehmen und dies die Nachfrage und die Gewinnmargen wieder anschieben. Bislang immer wieder vergebens.“ Die Gewinnwarnung der Mercedes-Benz Group vom gestrigen Abend unterstreicht dabei: Vor allem China als immens wichtiger Markt kommt weiterhin nicht in die Gänge. Und das Argument, das uns Anfang letzten Monats bewog, trotzdem einen spekulativen Long-Trade zu wagen, hätte sich jetzt erledigt, denn: Jetzt ist wieder einiges an „Krise“ ausgepreist ... aber diese Krise ist weiterhin da Zum Zeitpunkt des Long-Trades war die BASF-Aktie überverkauft, hatte einen charttechnischen Supportbereich erreicht und lag weit vom durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 50 Euro entfernt. Jetzt aber ist der überverkaufte Zustand abgebaut, die Aktie näher an diesem Kursziel dran und, wichtiger noch, bislang finden sich keine Hinweise darauf, dass die Nachfrageflaute vorbei wäre. Zuletzt sauste der Kurs der Aktie kräftig aufwärts, weil Gerüchte umgingen, der Chemieriese plane eine Abspaltung seines Agrarchemie-Geschäfts mit eigenem Börsengang. Aber zum einen wäre das durch die auf das Gerücht folgenden Käufe wohl bereits eingepreist, zum anderen ändert das an der schwierigen Situation des Unternehmens kurzfristig nichts und muss selbst mittelfristig nicht entscheidend positiv wirken. Dazu gesellt sich der Umstand, dass die Aktie dadurch ihr erstes, größeres Erholungs-Kursziel erreicht hat, wie wir im Chart sehen. Ein Argument mehr, die aktuell +34 Prozent dem Anfang August vorgestellten Long-Trades mitzunehmen und auf Short zu drehen. Markanter Kreuzwiderstand erreicht Der Kurs hat im Wochenverlauf das obere Ende eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals erreicht, der aufgrund des weiterhin intakten, übergeordneten Abwärtstrends als „bärische Flagge“ angesehen werden kann, eine Konsolidierungsphase innerhalb des Abwärtstrends, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass die BASF-Aktie diese Formation nach unten verlässt, größer ist. Was noch dadurch unterstützt würde, dass die Aktie zugleich die 200-Tage-Lnie als wichtige Charthürde erreicht, bislang aber nicht überboten hat. Quelle: marketmaker pp4 Zwar wäre es sinnvoll, trotzdem zunächst noch einen etwas weiter gefassten Stop Loss zu wählen, der knapp über der nächsten Widerstandszone bei knapp 50 Euro angesiedelt ist, aber sobald die Aktie diese bärische Flagge nach unten verlassen sollte, wäre es bereits opportun, den Stop Loss umgehend auf den Kaufkurs der Short-Position nachzuziehen. Gewinnmitnahme Long und Wechsel auf die Short-Seite Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 59,167 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,5. Den Stop Loss würden wir bei 51 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,80 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die BASF-Aktie lautet PF33KQ. Wichtige Chartmarken: Widerstände: 46,69 Euro, 47,10 Euro, 49,47 Euro, 49,85 Euro Unterstützungen: 42,80 Euro, 42,37 Euro, 40,18 Euro Knock-Out Zertifikat Short auf die BASF-Aktie Basiswert BASF WKN PF33KQ ISIN DE000PF33KQ8 Basispreis 59,167 Euro K.O.-Schwelle 59,167 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,5 Stop Loss Zertifikat 0,80 Euro zum Zertifikat Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist: Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung. Zur Trading-Chance Watchlist Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung. Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

