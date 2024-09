11 % Kursrendite pro Jahr: Kannst du es dir leisten, PayPal nicht im Portfolio zu haben?

Hast du bemerkt, wie die einst hoch fliegende PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) seit ihrem Höchststand um etwa 80 % gefallen ist? Der digitale Zahlungsriese wird nun zu einer Bewertung gehandelt, die eher zu einer mittelgroßen Bank passt als zu einem globalen Fintech-Unternehmen. Trotz beeindruckender Finanzkennzahlen und kontinuierlichem Wachstum scheint der Markt den wahren Wert von PayPal zu übersehen. Also stellt sich die Frage: Bietet die aktuelle Unterbewertung eine einmalige Gelegenheit zum Einstieg und Nachkauf?

Basierend auf meinen eigenen Berechnungen und Analysen ist die Antwort ein klares Ja. Der intrinsische Wert der PayPal-Aktie liegt aus meiner Sicht bei 80 US-Dollar, während sie derzeit nur bei 70 US-Dollar gehandelt wird. Das bedeutet, dass die Aktie um mehr als 12 % unterbewertet ist. In diesem Artikel werde ich dir zeigen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, um in PayPal zu investieren, welche Wachstumstreiber und Aussichten das Unternehmen hat und welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt.

Ein CEO mit frischem Fokus

Seit September 2023 hat PayPal einen neuen CEO: Alex Chriss. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei Intuit, insbesondere im Bereich für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), bringt er eine Fülle von Wissen mit. Sein Fokus liegt darauf, das Potenzial von KMUs zu erschließen und PayPal als bevorzugte Plattform für diese Unternehmen zu positionieren.

Eines der aufregendsten neuen Produkte ist Fastlane. Durch die Reduktion von Reibungspunkten beim Online-Einkauf soll Fastlane die Konversionsraten für Gastkäufe von 40 auf 80 % steigern. Stell dir vor, wie viele zusätzliche Verkäufe das für Händler bedeutet!

Für PayPal bedeutet das höhere Umsätze und eine stärkere Kundenbindung. Fastlane ist seit August in den USA verfügbar und beschleunigt den Checkout-Prozess, laut Angaben des Managements, um 32 %. Händler sind begeistert, da sie eine höhere Konversionsrate sehen und bereit sind, eine kleine Gebühr dafür zu zahlen. Und zufriedene Händler bedeuten ein erfolgreiches PayPal.

Einstieg in das lukrative Werbegeschäft

Aber das ist nicht alles. Der Konzern will mit „PayPal Ads“ den digitalen Werbemarkt aufmischen. Dieser Schritt eröffnet dem Unternehmen eine vollkommen neue Einnahmequelle mit hohen Margen. Digitalwerbung hat niedrige Einrichtungskosten und erreicht ein breites Publikum, was zu höheren Gewinnen führt.

Angeführt wird dieses neue Venture von Mark Grether, einem Branchenveteranen mit über 20 Jahren Erfahrung und vorherigem VP bei Uber im Bereich Werbung. Mit über 429 Mio. aktiven Konten hat PayPal eine solide Basis, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Für dich bedeutet das potenziell steigende Gewinne und einen höheren Aktienwert.

PayPal ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Das Unternehmen hat starke Partnerschaften mit Giganten wie Meta Platforms (ehemals Facebook), Salesforce, Adobe und BigCommerce geschlossen. Diese erweitern die Reichweite von PayPal und bieten enorme Wachstumsmöglichkeiten. Je mehr Händler PayPal nutzen, desto stärker wird das Netzwerk – ein klarer Vorteil auch für Investoren.

Expansion in kontaktlose Zahlungen

Ein weiterer spannender Bereich ist die Expansion in kontaktlose Zahlungen. Dank einer Entscheidung der Europäischen Kommission muss Apple seine NFC-Technologie künftig für andere Zahlungsanbieter wie PayPal öffnen. Das bedeutet, dass Kunden in Europa bald mit PayPal kontaktlos bezahlen können.

Alex Chriss betonte während der Technologie-Konferenz von Goldman Sachs vor wenigen Tagen die Bedeutung, Kunden dort zu treffen, wo sie sind – online und offline. Mit der Einführung von „PayPal Everywhere“ und der Möglichkeit, die PayPal-Debitkarte in die Apple Wallet zu integrieren, wird das Unternehmen noch präsenter im Alltag der Menschen.

PayPal wächst ordentlich

PayPal hat seinen Gesamtumsatz seit 2016 nahezu verdreifacht. Von 10,8 Mrd. Dollar im Jahr 2016 stieg der Umsatz auf 31 Mrd. Dollar in den vergangenen zwölf Monaten. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa 20 %. Dieses kontinuierliche Wachstum zeigt, wie stark die Nachfrage nach digitalen Zahlungsdiensten ist und wie gut PayPal diese Nachfrage bedient.

Nicht nur die Umsätze, sondern auch die operativen Gewinne sind beeindruckend gewachsen. Der operative Gewinn stieg von 1,6 Mrd. Dollar im Jahr 2016 auf 5,3 Mrd. Dollar in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist mehr als eine Verdreifachung! Zudem verbesserten sich die operativen Margen von 14,6 auf 17,1 %, was darauf hindeutet, dass PayPal effizienter arbeitet und mehr Gewinn aus jedem Umsatzdollar zieht.

Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ist ein guter Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Bei PayPal stieg das EBITDA von 2,1 Mrd. Dollar im Jahr 2016 auf fast 5,9 Mrd. Dollar in den vergangenen zwölf Monaten. Das entspricht einem Anstieg von über 180 %. Dieses Wachstum zeigt, dass PayPals Kerngeschäft solide ist und weiterhin Potenzial für zukünftiges Wachstum bietet.

Interessant für Aktionäre: Die verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich von 1,218 Mrd. im Jahr 2016 auf fast 1,075 Mrd. in den vergangenen zwölf Monaten reduziert. Das sind rund 12 % weniger Aktien am Markt. Durch Aktienrückkäufe erhöht sich der Gewinn pro Aktie, was für dich als Investor attraktiv sein kann.

Um in der schnelllebigen Fintech-Branche wettbewerbsfähig zu bleiben, hat PayPal seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich erhöht. Von 834 Mio. Dollar im Jahr 2016 stiegen die Investitionen auf fast 3 Mrd. Dollar in den vergangenen zwölf Monaten. Das zeigt PayPals Engagement, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Herausforderungen und Fokus auf Profitabilität

Trotz positiver Entwicklungen gibt es auch Herausforderungen. Der Wettbewerb im Online-Checkout-Bereich ist intensiv. PayPal konzentriert sich daher auf profitables Umsatzwachstum. Kosten sollen durch Automatisierung und KI reduziert werden, um effizienter zu arbeiten.

In den vergangenen Jahren hat PayPal an Marktwert verloren, hauptsächlich wegen des Rückgangs aktiver Nutzer. Im zweiten Quartal 2024 gab es erste positive Zeichen: Die Einnahmen stiegen um 8,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf 7,9 Mrd. Dollar. Auch der Gewinn pro Aktie lag mit 1,19 Dollar über den Erwartungen vieler Investoren.

Die Anzahl der aktiven Konten stieg zum zweiten Mal in Folge auf 429 Mio., allerdings ist das immer noch ein Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt, dass PayPal noch nicht über den Berg ist.

Ein großes Risiko für PayPal ist die zunehmende Konkurrenz. Die US-Notenbank hat mit FedNow einen eigenen Zahlungsdienst gestartet, der an Fahrt aufnimmt. Blick nach Indien: Dort hat das staatliche System UPI den digitalen Zahlungsmarkt revolutioniert. Ähnliches könnte in den USA passieren.

Auch Apple Pay wird für PayPal zur Gefahr

Mit über 640 Mio. Nutzern weltweit und 45 Mio. Nutzern in den USA hat Apple Pay PayPal bereits als bevorzugte digitale Brieftasche überholt. Neue Funktionen wie „Tap to Cash“, eingeführt im Juni, machen es für PayPal noch schwieriger mitzuhalten.

PayPals Geschäftsmodell ist einfach: Es verdient an Gebühren für die Abwicklung von Zahlungen. Aber genau das machen viele andere auch. Ohne einzigartige Vorteile wird es schwer, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten und neue Nutzer zu gewinnen.

Ein weiterer Risikofaktor ist, dass die neuen Initiativen möglicherweise nicht den erwarteten Erfolg bringen. Doch PayPal hat gezeigt, dass es sich anpassen und innovativ sein kann. Ich bin aber überzeugt: Mit dem erfahrenen CEO und einer klaren Strategie ist das Unternehmen gut positioniert, um diese Herausforderungen zu meistern.

Warum die PayPal-Aktie jetzt ein attraktives Investment ist

Basierend auf meinen Analysen liegt der faire Wert der PayPal-Aktie bei 80 US-Dollar. Aktuell wird die Aktie jedoch nur zu 70 US-Dollar gehandelt. Dieses Missverhältnis zwischen Marktpreis und innerem Wert bietet eine interessante Einstiegsmöglichkeit für Anleger wie dich und mich.

Schauen wir uns die Finanzkennzahlen von PayPal an, wird das Bild noch klarer. Der Umsatz liegt bei beeindruckenden 31 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 9 % im letzten Jahr entspricht. Über die letzten fünf Jahre hat sich der Umsatz sogar um 90 % gesteigert. Das operative Einkommen beträgt 5,4 Mrd. US-Dollar, mit einem Wachstum von 14 % im letzten Jahr und satten 125 % über fünf Jahre.

Die Gewinnmarge bleibt stabil bei 14 %, und der Free Cashflow liegt bei 6,7 Mrd. US-Dollar, mit einer beeindruckenden Free-Cashflow-Marge von 22 %. Zudem hat PayPal seine Aktienrückkäufe intensiviert, was zu einer Reduzierung der ausstehenden Aktien um 6 % geführt hat. Das erhöht den Wert jeder einzelnen Aktie für uns Aktionäre.

Mein Fazit

Nachdem wir uns die aktuellen Zahlen, Wachstumstreiber und Herausforderungen von PayPal angesehen haben, zeichnet sich ein klares Bild ab. Die Aktie ist derzeit klar unterbewertet, basierend auf dem von mir berechneten intrinsischen Wert von 80 US-Dollar gegenüber dem aktuellen Kurs von 70 US-Dollar. Die solide finanzielle Performance, die strategischen Initiativen wie Fastlane und „PayPal Everywhere“ sowie der Fokus auf profitables Wachstum unter der Führung von CEO Alex Chriss sprechen für sich.

Natürlich gibt es Risiken, wie die wachsende Konkurrenz durch Apple Pay und FedNow oder die Notwendigkeit, die Anzahl aktiver Nutzer weiter zu steigern. Doch PayPal hat gezeigt, dass es sich anpassen und innovativ sein kann.

Also, bietet die aktuelle Unterbewertung eine einmalige Gelegenheit für Anleger wie dich? Meiner Meinung nach ja. Die Kombination aus unterbewertetem Aktienkurs, starken Fundamentaldaten und strategischen Wachstumsinitiativen macht PayPal zu einer Überlegung wert. Unter dem Strich sehe ich Potenzial für eine Kursrendite von 11 % pro Jahr. Vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in dieses globale Fintech-Unternehmen zu investieren und von seinem zukünftigen Potenzial zu profitieren.

Der Artikel 11 % Kursrendite pro Jahr: Kannst du es dir leisten, PayPal nicht im Portfolio zu haben? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von PayPal. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple, Adobe, Meta Platforms, PayPal, Salesforce.com und Uber.

Aktienwelt360 2024