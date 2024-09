BNP Paribas übernimmt Privatkundensparte von HSBC in Deutschland

Die französische Großbank BNP Paribas will mit der Übernahme des deutschen Privatkundengeschäfts des britischen Bankhauses HSBC ihre Vermögensverwaltung in der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone ausbauen.

Die Transaktion solle im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden, teilte BNP Paribas am Montag mit. Ziel sei es, die Sparte BNP Wealth Management unter den Top-Anbietern in dem Geschäft zu positionieren. Die verwalteten Vermögen würden durch den Zukauf auf über 40 Milliarden Euro steigen. "Diese Akquisition wird es uns ermöglichen, unsere Position als führender Akteur im Private Banking in der Euro-Zone zu konsolidieren", erklärte der Chef von BNP Paribas Wealth Management, Vincent Lecomte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

In Deutschland gibt es laut BNP ein starkes Wachstumspotenzial für die Vermögensverwaltung, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen und im Segment der Unternehmer- und Familienkunden. Das Privatkundengeschäft von HSBC in Deutschland, das vor allem auf reiche Kundschaft ausgerichtet sei und regional insbesondere Nordrhein-Westfalen abdecke, passe perfekt zu BNP. "Deutschland ist ein strategischer Schlüsselmarkt für BNP Paribas mit einer lokalen Präsenz von mehr als 75 Jahren", erklärte Lutz Diederichs, Chef von BNP Paribas Deutschland.

HSBC hat sich in den vergangenen Jahren stark auf das Asiengeschäft ausgerichtet. Die Bank hat sich auch von anderen Aktivitäten in westlichen Märkten getrennt, darunter in den USA, in Frankreich und in Kanada. Die Deutschland-Zentrale von HSBC ist in Düsseldorf, insgesamt verfügt die britische Bank hierzulande über neun Standorte.