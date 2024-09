DAX® - Starkes Q3 als weiterer Stärkebeweis?

Normalerweise steht das 3. Quartal für eine saisonal herausfordernde Phase am Aktienmarkt. Nicht so im US-Wahljahr, wenn die Sommermonate sogar den besten Teilabschnitt darstellen. Mit einem Plus von bisher knapp 3 % hat sich der DAX® an das typische Verlaufsmuster gemäß US-Präsidentschaftszyklus gehalten. Die eingeleitete Wahlrally hält normalerweise bis zum Jahresultimo an. Das bringt uns zum „HSBC Daily Trading“ vom vergangenen Freitag, in dem wir die Perspektiven des 4. Quartals ausführlich beleuchtet haben. Gerade in guten Aktienjahren fällt der Schlussakkord nochmals besser aus. Dieser positive Einfluss des zugrundeliegenden Trends, wirft die Frage auf, ob ein starkes Q3 die letzten drei Monate des Jahres ebenfalls konstruktiv beeinflusst. In der DAX®-Historie seit 1988 kam es 17 Mal zu einem positiven 3. Quartal. In 16 Fällen folgten im 4. Quartal weitere Anschlussgewinne von 7,23 %. Diese Performance liegt leicht über dem historischen Vergleichsmaßstab aller letzten Quartale der letzten 35 Jahre von 6,45 %. Die einzige Ausnahme von dieser Regel war übrigens das Jahr 2018 – gleichzeitig auch das letzte Jahr mit einer negativen Performance im 4. Quartal. Unter dem Strich lassen somit diverse Aspekte für die kommenden drei Monate hoffen.

DAX® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.