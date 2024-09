Europas Anleger halten nach Rekordjagd die Füße still

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger in Europa sind nach dem jüngsten Rekordlauf vorsichtig in die Woche gestartet.

Der EuroStoxx50 gab am Montag leicht auf 4868 Punkte nach. Dagegen griffen Dax-Anleger erneut zu und schoben den deutschen Leitindex auf bis zu 18.804 Zähler an, nachdem er in der Vorwoche erstmals die 19.000-Punkte-Marke übersprungen hatte. "Der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt und die Börsenampel bleibt auf Grün", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

Für Gegenwind sorgte eine Unternehmensumfrage, derzufolge die Wirtschaft der Euro-Zone im September überraschend geschrumpft ist. Der Einkaufsmanagerindex sank im September auf 48,9 Zähler von zuvor 51,0 Punkten, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Das Barometer, bei dem Manager die Geschäftsbedingungen beurteilen, ist ein an den Finanzmärkten stark beachteter Frühindikator für die Konjunktur. Erst ein Wert über 50 signalisiert Wachstum. "Die Eurozonen-Wirtschaft kommt nicht auf die Beine", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Lage in der Industrie scheint sich sogar noch zu verschärfen."

BLICK AUF CHINA

Auch die Aussichten in China bewerteten Börsianer eher mau. Zwar versuchte die chinesische Notenbank mit einer überraschenden Senkung des 14-Tage-Reposatzes um zehn Basispunkte einen Impuls zu setzen. Experten reagierten jedoch verhalten. "Realwirtschaftlich dürfte die Auswirkung jedenfalls vernachlässigbar sein, weswegen von dieser Zinssenkung auch keine wirkliche Auswirkung auf die Währung zu erwarten ist", sagte Commerzbank-Analyst Volkmar Baur. Die Geldpolitik in China bleibe weiter intransparent.

Mit Spannung warteten Investoren nun auf eine angekündigte Pressekonferenz der chinesischen Regierung für Dienstag. "Anleger hoffen darauf, dass neue Maßnahmen zur Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums verkündet werden", sagte CMC Markets-Analyst Jochen Stanzl. "Die chinesische Wirtschaft steckt in einer Deflation und der inländische Konsum könnte in eine Art Eiszeit fallen, wenn es der Regierung nicht gelingt, das Ruder herumzureißen."

Die Aussicht auf frische Impulse konnte am Rohstoffmarkt indes der Furcht vor einer anhaltend schwachen Nachfrage in der Volksrepublik nichts entgegensetzen. Der chinesische Terminkontrakt auf Eisenerz verbilligte sich um 4,5 Prozent auf 658,5 Yuan (93,37 Dollar) je Tonne und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. "Die allgemeine Risikoaversion wird durch schwache Aussichten für die chinesische Nachfrage untermauert, wie sich an der Schwäche im Neubau von Wohnungen und einem Mangel an Gegenmaßnahmen im Infrastruktursektor zeigt", konstatierten Westpac-Analysten.

COMMERZBANK AUF VERKAUFSZETTELN

Bei den Einzelwerten gab es einen Dämpfer für die Übernahmespekulationen der Commerzbank. Die Titel des von der Unicredit umworbenen Frankfurter Instituts gaben in der Spitze um 6,2 Prozent auf 14,70 Euro nach. Die Bundesregierung wolle vorerst keine weiteren Aktien der Commerzbank verkaufen, wie die Finanzagentur am Freitagabend mitgeteilt hatte. Damit verschlechtern sich die Chancen der Italiener, das Geldhaus zu übernehmen.

Die UniCredit hatte Börsianer überrascht, als sie vor zwei Wochen einen neun-prozentigen Anteil an der Commerzbank bekannt gab, die sie zur Hälfte davon im nachbörslichen Handel vom Staat gekauft hatte. Damit wurden die Italiener zum zweitgrößten Anteilseigner der Commerzbank nach dem Bund, der noch zwölf Prozent hält.

Zudem verbilligten sich in London nach einem Rückschlag in der Medikamentenforschung die Titel von AstraZeneca um rund ein Prozent. Das mit dem Partner Daiichi Sankyo entwickelte Präzisionsmedikament verbesserte in einer Studie in der Spätphase das Gesamtüberleben von Patienten mit einer bestimmten Art von Brustkrebs nicht signifikant.

