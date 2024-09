EQS-News: beaconsmind Group stärkt personelle Strukturen

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

beaconsmind Group stärkt personelle Strukturen



24.09.2024 / 11:00 CET/CEST

Zürich, Schweiz – 24. September 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbasiertes Marketing (LBM) & Analytics, baut ihre personellen Strukturen aus und freut sich über hochkarätige Verstärkung im Team. Mit der personellen Verstärkung stellt sich die beaconsmind Group für eine nachhaltige Fortführung ihres Wachstumskurses auf.

Neu im Team ist seit September 2024 Damian Sunil Rick. Er ist neuer Product Manager/Product Owner der beaconsmind Group und agiert als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Einheiten des Unternehmens. Rick ist u. a. mitverantwortlich für die Planung und Vermarktung sowohl bestehender als auch neuer Produkte sowie Dienstleistungen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Ermittlung von Produktanforderungen auf Basis von Kundenbedürfnissen und der Entwicklung neuer innovativer Produkte, die dem Bedarf des Marktes gerecht werden. Zudem gehört die noch engere Verzahnung der Angebote der Gesellschaften der beaconsmind Group zu seinen Aufgaben, um Kunden entlang der Customer Journey noch passgenauer Angebote aus einer Hand bieten zu können. Zuletzt war Rick bei einer großen europäischen Handelskette Team Leader Network and Telecommunications. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Überwachung und Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Netzwerk- und Telekommunikationsinfrastruktur und trieb die Modernisierung der IT-Infrastruktur voran. Bereits im Sommer 2024 ist Harun Keser als Director Business Development zum Team der beaconsmind Group gestoßen. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen auf der strategischen Kundenbetreuung und dem IT-Infrastrukturmanagement. Bei der beaconsmind Group wird Keser die Healthcare-Sparte weiter ausbauen und das Unternehmen als führenden Anbieter digitaler Lösungen im Gesundheitswesen positionieren. Zuvor war Keser Head of Sales and Marketing bei der Netfox AG. Zu seinen früheren Berufsstationen zählen zudem HCL Software, Spie ICS und Bechtle.

Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind Group: „Toll, dass Damian und Harun Teil der beaconsmind Group sind. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit. Damian und Harun sind zwei ausgewiesene Experten mit umfassendem Know-how und einem starken Netzwerk. Sie werden die beaconsmind Group auf ihrem eingeschlagenen Wachstumskurs unterstützen und Impulse für unser weiteres Wachstum liefern. Wir sind mit unserem Produktportfolio bestens für die kommenden Jahre aufgestellt."

Über die beaconsmind Group

Die beaconsmind Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist führender Anbieter im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden. Durch intelligente und vollständig cloudbasierte Technologien bietet die beaconsmind Group ihren Kunden greifbaren Mehrwert und Erfolg, indem sie deren Omnichannel-Strategien stärkt.

