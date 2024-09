EQS-News: Commerzbank stellt Weichen für Wechsel an der Konzernspitze

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Commerzbank stellt Weichen für Wechsel an der Konzernspitze



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bettina Orlopp zur neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt

Orlopp tritt CEO-Position mit Ausscheiden von Manfred Knof an

Aufsichtsrat strebt zeitnahen Übergang an

Michael Kotzbauer zum neuen Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt

Der Aufsichtsrat der Commerzbank AG hat die Verantwortlichkeiten an der Konzernspitze neu geregelt und Bettina Orlopp (54) zur Vorstandsvorsitzenden und damit zur Nachfolgerin von Manfred Knof (59) bestellt. Der Aufsichtsrat strebt einen zeitnahen Übergang an. Knof hatte dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Weidmann Anfang September seine Entscheidung mitgeteilt, keine zweite Amtszeit als Vorstandvorsitzender anzustreben. Seitdem hatte sich der Präsidial- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates mit einer geordneten Kandidatensuche intern wie extern befasst und empfahl die jetzt verabschiedete Lösung dem Gesamtaufsichtsrat, der sie einstimmig billigte. Zudem wurde Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer (56) als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender ernannt. Sowohl Bettina Orlopp als auch Michael Kotzbauer erhalten bei Antritt ihrer Ämter einen Vertrag über fünf Jahre. Zur Nachbesetzung der Rolle des Finanzvorstands hat der Aufsichtsrat einen geordneten Auswahlprozess angestoßen. Für die Übergangszeit nach der Stabübergabe wird Bettina Orlopp die CFO-Rolle in Personalunion weiterführen.

Jens Weidmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärte zum Wechsel: „Mit Bettina Orlopp haben wir eine ideale Nachfolgelösung an der Spitze der Commerzbank gefunden, die wir zeitnah umsetzen möchten. Als Mitarchitekten der Strategie bis 2027 stehen Bettina Orlopp wie auch Michael Kotzbauer für Wachstum, Profitabilität, Kundenfokus und Zusammenarbeit. Gerade in der jetzigen Phase der Bank sind klare Verantwortlichkeiten entscheidend. Mein großer Dank gilt Manfred Knof, ohne dessen Durchsetzungskraft und strategischen Weitblick die Bank heute nicht wieder so erfolgreich dastehen würde.“

Bettina Orlopp sagte: „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrates und bei allen Stakeholdern unserer Bank. Ich freue mich auf diese herausfordernde Aufgabe, die ich mit Respekt, aber auch mit großem Selbstvertrauen und einem hervorragenden Vorstandsteam an meiner Seite antrete. Als führende Bank nicht nur für den deutschen Mittelstand werden wir auch in der Zukunft alles daransetzen, hohen Wert für unsere Aktionäre, unsere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden zu schaffen.“ Orlopp erklärte weiter: „Wir haben eine Strategie, die greift, aber auch noch große Aufgaben vor uns. Gemeinsam mit all unseren Partnern werden wir auch die vor uns liegenden Herausforderungen meistern.“

Manfred Knof kam am 1. Januar 2021 als CEO zur Commerzbank, nach Stationen unter anderem bei der Deutschen Bank und der Allianz. Bettina Orlopp trat 2014 in die Commerzbank ein und gehört seit Oktober 2017 dem Vorstand an, zuletzt als CFO. Davor war sie 19 Jahre bei McKinsey & Company. Die promovierte Betriebswirtin ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Michael Kotzbauer gehört seit Jahresbeginn 2021 dem Vorstand an und ist zuständig für das Firmenkundengeschäft. Er begann seine Karriere bei der Commerzbank mit einer Banklehre im Jahr 1990. Nach einem BWL-Studium trat er in den Firmenkundenbereich ein und durchlief verschiedene Stationen im In- und Ausland. Der gebürtige New Yorker ist verheiratet und hat ein Kind.



Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starke Partnerin von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkundinnen und -kunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kundinnen und Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

