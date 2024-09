Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Führungswechsel bei der BKB: Regula Berger wird per 1. März 2025 neue CEO und Vorsitzende der Konzernleitung



24.09.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basil Heeb (60) hat sich auf eigenen Wunsch hin entschieden, die Führung des Konzerns BKB auf Ende Februar 2025 abzugeben. Im Sinne einer vorausschauenden Nachfolgelösung hat der Bankrat Regula Berger (42), stellvertretende CEO und Bereichsleiterin «Vertrieb kommerzielle Kunden», zu seiner Nachfolgerin ernannt. Sie übernimmt ihre Funktionen als CEO der Basler Kantonalbank und Vorsitzende der Konzernleitung per 1. März 2025.

Regula Berger ist Stellvertreterin des CEO, Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung und leitet seit 2021 den Bereich «Vertrieb kommerzielle Kunden» der BKB. Bankratspräsident Adrian Bult ist überzeugt, dass Regula Berger den Erfolgskurs der Bank weiterführen wird: «Einerseits qualifiziert sich Regula Berger durch ihr fundiertes und breites fachliches Know-how sowie ihre Vertriebskompetenz für diese Rolle. Andererseits hat sie seit ihrem Eintritt in den Konzern vor sechs Jahren mit ihrer Führungsstärke eine hohe Umsetzungskraft bewiesen. Ich bin deshalb überzeugt, dass Regula bei der Erarbeitung der nächsten Strategieperiode massgebliche Impulse liefern wird, um die Position der BKB in der Region Basel weiter zu stärken.»



Basil Heeb äusserte den Wunsch, nach sechs Jahren als CEO der BKB die operative Leitung auf den 1. März 2025 niederzulegen. Der Bankrat dankt Basil Heeb bereits heute für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. «Mit einer klaren Fokussierung auf die Stärken der beiden Konzernbanken BKB und Bank Cler ist es Basil Heeb gelungen, die Position der BKB als sichere und nachhaltige Bank zu stärken und profitabel zu wachsen. Damit hat er eine optimale Ausgangslage für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns geschaffen.», hält Adrian Bult fest. Basil Heeb bleibt bis Ende März 2025 im Konzern und wird eine geordnete Übergabe der Geschäfte an Regula Berger sicherstellen. Anschliessend plant er, seine langjährige Führungs- und Berufserfahrung in Mandaten ausserhalb des Konzerns BKB einzubringen.

Die Nachfolge der Bereichsleitung «Vertrieb kommerzielle Kunden» sowie die Stellvertretung der CEO werden zu einem späteren Zeitpunkt nominiert.



Weitere Informationen zu Regula Berger können dem CV entnommen werden.

Medienmitteilung (PDF)

CV Regula Berger (PDF)

Bild Regula Berger (JPG)



Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler Kantonalbank Aeschenvorstadt 41 4051 Basel Schweiz Telefon: 061 266 27 89 E-Mail: investorrelations@bkb.ch Internet: www.bkb.ch ISIN: CH0009236461 Valorennummer: 923646 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1994739

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1994739 24.09.2024 CET/CEST