Dax-Anleger rücken von 19.000er-Marke ab

Frankfurt (Reuters) - Nachdem der Dax am Vortag erneut die 19.000er-Marke übersprungen hat, entfernen sich Anleger wieder von der psychologisch wichtigen Schwelle.

Der deutsche Leitindex gibt am Mittwoch in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf bis zu 18.840 Punkte nach. "Die Luft über der 19.000er Marke scheint dünn und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen weiterhin hoch zu sein", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Am Vortag hatte die Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung in China nach kräftigen Finanzspritzen für die chinesische Wirtschaft für Rückenwind gesorgt.

Bei den Einzelwerten setzte ein Medienbericht SAP unter Druck, demzufolge der Software-Entwickler und die Firma Carahsoft Technology wegen des Verdachts auf Preisabsprachen ins Visier von US-Ermittlern geraten seien. Mit einem Kursverlust von mehr als vier Prozent hielt SAP die rote Laterne im Dax. Dagegen legt die Baumarktkette Hornbach nach einem Gewinnsprung um rund ein Prozent zu.

