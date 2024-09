Nestlé - „Make or break“ hoch 10!

Unsere letzte Analyse der Nestle-Aktie ist schon Ewigkeiten her. Für diese charttechnische Abstinenz gibt es guten Grund und das ist der seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrend! In dessen Verlauf das Papier von fast 130 CHF auf 82 CHF zurückfiel. In den letzten beiden Jahren ist aus dem einstigen Highflyer also ein klarer Underperformer geworden. Dennoch ist der Nahrungsmittelkonzern derzeit einen besonderen Blick wert. Schließlich lotet die Aktie gerade eine absolute Kernunterstützung aus. Gemeint ist die Kombination aus dem Basisaufwärtstrend seit 1997 (akt. bei 81,37 CHF), diversen horizontalen Unterstützungen und einem Fibonacci-Level (81,66 CHF). Abgerundet wird diese Bastion durch das untere Bollinger Band (akt. bei 83,35 CHF) sowie durch den langfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 77,71 CHF). Gleichzeitig ist der MACD zwar weiterhin „short“ positioniert, doch der Trendfolger notiert inzwischen auf dem niedrigsten Niveau der Geschichte! Per Saldo befindet sich der Titel damit an einer absoluten „make or break“-Schwelle: Während die o. g. Glättung unbedingt verteidigt werden muss, würde ein Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2023 (akt. bei 94,88 CHF) eine Erholung einleiten.

Nestlé (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nestlé

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

