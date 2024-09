DAX® - Außenstab als Steilvorlage

In den zurückliegenden Monaten musste der DAX® mit 17.025 Punkten ein tieferes Tief als im Vorquartal hinnehmen, während den deutschen Standardwerten mit 19.045 Punkten ein höheres Hoch – und in diesem Fall sogar ein Rekordlevel – gelang. Per Saldo entsteht dadurch ein sog. Außenstab. In der Vergangenheit hatten wir an dieser Stelle mehrfach auf die positiven Implikationen hingewiesen, welche dieses besondere Kursmuster nach sich zieht. Auf Basis der Daten seit 1988 kam es auf Quartalsbasis zu insgesamt 17 „outside quarters“. In 88 % aller Fälle konnten die deutschen Standardwerte das Phänomen „Außenstab“ in der folgenden 3-Monats-Periode in Anschlussgewinne ummünzen. Im historischen Mittel fallen diese mit einem Plus von 8,51 % sogar weit überdurchschnittlich aus. Neben dem zugrundeliegenden Aufwärtstrend und der klassischen Jahresendrally könnte dem DAX® im 4. Quartal also zusätzlich das besondere Kursmuster eines Außenstabs unter die Arme greifen. Die positiven Implikationen eines „outside quarters“ lassen sich grundsätzlich auch beim S&P 500® ausmachen. Aktuell gibt es allerdings einen feinen Unterschied: Im 3. Quartal kam es bei den US-Standardwerten (bisher) nicht zu einem tieferen Tief, sodass dort aktuell kein Außenstab vorliegt.

DAX® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

