Tagesausblick für 27.09.: DAX feiert nächsten Rekord. BayWa und Inflationszahlen im Blickpunkt

Die schwachen Wirtschaftsdaten von gestern spielten heute keine Rolle mehr. Heute feierten die Börsianer die starken Zahlen des Halbleiterherstellers Micron Technology und das geplante neue Konjunkturprogramm in China. Sie sorgten dafür, das der DAX® ein neues Allzeithoch markierte. Morgen kommen Inflationszahlen aus Frankreich. Sie könnten Indikationen für die Daten weiterer Euroländer liefern, die allerdings erst kommende Woche melden.

An den europäischen Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Renditen am kurzen und langen Ende bewegten in einer engen Range der Vortage. In den USA zogen die Renditen für 2- und 10-jährige Staatspapiere derweil leicht an. Die Goldrally bremste dies kaum. Mit 2.685 USD markierte das Edelmetall erneut ein Allzeithoch. Im Schatten von Gold glänzten heute auch Platin und Silber mit Kursgewinnen. Die Bekanntgabe des chinesischen Konjunkturprogramms drückt seit gestern auf den Ölpreis. Deutet eine schwächelnde chinesische Wirtschaft doch auf eine schwache Ölnachfrage hin. So gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bis auf 71,70 USD nach.

Unternehmen im Fokus

Adidas stieß bei EUR 233,50 an die obere Begrenzung des seit Mitte April gebildeten Seitwärtstrends. ams Osram profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie hat seit Anfang vergangener Woche rund 30 Prozent zugelegt und den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Nun testet das Papier die Widerstandsmarke bei EUR 1,20. Sartorius profitierte von positiven Analystenkommentaren. Der Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology tritt auf die Kostenbremse. Mit einem Restrukturierungs- und Transformationsprogramm will das Management 150 bis 200 Millionen Euro einsparen und damit die Wende schaffen. Der SDAX®-Wert hat seit Jahresbeginn über 70 Prozent seines Wertes verloren. TUI brach aus dem seit April gebildeten Abwärtstrend aus. Die nächste Hürde zeigt sich bei EUR 7,30. Micron Technology präsentierte gestern überraschend gute Zahlen und zeigte sich für das laufende erste Geschäftsquartal optimistisch. Dies verhalf Halbleiter-Titeln wie Aixtron, Elmos Semiconductor, Infineon, Intel und Nvidia jeweils zu einem Kurssprung. Luxusartikelhersteller wie BMW, Hermes, Kering, Hugo Boss, LVMH, Mercedes-Benz , Porsche und Swatch sprangen heute weiter nach oben. Sie zählen zu den potenziellen Gewinnern des chinesischen Konjunkturprogramms.

Morgen sind erste Gespräche zwischen Commerzbank und UniCredit geplant. BayWa legt Zahlen für das abgelaufene Quartal vor.

Wichtige Termine: