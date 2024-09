Auf diese Top-Aktie setzen, wenn der Marktcrash kommt!

Nachdem sich die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten äußerst volatil gezeigt haben, gibt es immer mehr Stimmen, die von einem bevorstehenden Marktcrash ausgehen. Während die Möglichkeit eines Crashs bei einigen für blanke Panik sorgt, gibt ein potenzieller Crash langfristig orientierten Anlegern die Chance Aktien zu günstigeren Preisen zu erwerben. Eine Aktie, die Investoren dabei auf dem Schirm haben sollten, ist die des Internetgiganten Amazon (WKN: 906866).

Trotz eines Umsatzes von 575 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 schafft es Amazon noch immer ein beeindruckendes Wachstum an den Tag zu legen. Das liegt insbesondere daran, dass es wohl kaum ein anderes Unternehmen gibt, welches in so vielen verschiedenen Trendbereichen eine derart dominante Rolle einnimmt.

Was macht Amazon so attraktiv?

Amazon gilt weitläufig als King des E-Commerce. Diese Rolle ist insbesondere im US-Heimatmarkt des Unternehmens deutlich zu erkennen. So lag in der größten Volkswirtschaft der Welt Amazons Marktanteil im Jahr 2023 laut dem Statistikportal Statista bei 38 %. Auf dem zweiten Platz folgte Walmart mit lediglich 6 %. Dabei soll laut Grand View Research der globale E-Commerce Markt bis 2030 mit einer jährlichen Rate von 19 % anwachsen. Als Vorreiter im Bereich E-Commerce sollte Amazon entsprechend massiv von diesem Wachstum profitieren.

Auch im stark wachsenden Cloud-Computing Markt gilt Amazon als dominanter Platzhirsch. So lag der Marktanteil von Amazons Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) im ersten Quartal 2024 bei 31 %. Der Cloud-Computing Markt gilt dabei als einer der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt. Laut Amazon CEO Andy Jassy werden schließlich noch immer über 85 % der globalen IT-Ausgaben lokal getätigt, was für Cloud-Dienstleister wie AWS massives Potenzial birgt.

Amazon hat es außerdem geschafft zum drittgrößten Player im Bereich Onlinewerbung zu werden und erzielte hier in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von mehr als 51 Mrd. US-Dollar. Dabei wächst Amazon deutlich schneller als seine beiden großen Konkurrenten. Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 26 % in den letzten drei Geschäftsjahren konnte Amazon seine Werbeumsätze teilweise doppelt so schnell wie Meta Platforms (WKN: A1JWVX) und Alphabet (WKN: A14Y6H) steigern.

Gewinne fangen an zu sprudeln

Insbesondere Amazons starke Entwicklung in den Bereichen Cloud-Computing und Werbung haben dabei einen wesentlichen Effekt auf den Gewinn des Unternehmens. So gelten beide Bereiche als äußerst profitabel. Die operative Marge von AWS im letzten Quartal lag beispielsweise bei fast 36 %. Für das Werbegeschäft weist Amazon die Marge nicht separat aus, Konkurrent Meta Platforms erwirtschaftet hier jedoch oftmals eine operative Marge von 50 %.

Das Wachstum dieser margenstarken Geschäftssegmente sorgt mittlerweile für sprudelnde Gewinne. So konnte Amazon allein im letzten Quartal den operativen Gewinn um 91 % auf 14,7 Mrd. US-Dollar steigern. Auf Zwölfmonatsbasis konnte sogar ein Anstieg von 207 % auf 54,4 Mrd. US-Dollar verzeichnet werden.

Den operativen Cash Flow konnte das Unternehmen in den letzten zwölf Berichtsmonaten um 75 % auf 108,0 Mrd. US-Dollar steigern. Da im selben Zeitraum die Investitionsausgaben von Amazon nicht derart stark anstiegen, konnte das Unternehmen im Vergleichszeitraum seinen Free Cash Flow um beeindruckende 572 % auf 53,0 Mrd. US-Dollar steigern.

Bewertung wirkt bereits jetzt attraktiv

Unabhängig von einem potenziellen Crash des Aktienmarktes wirkt die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zur Vergangenheit bereits jetzt durchaus attraktiv. So wird die Aktie des Unternehmens momentan zu einem 2024er-KGV von 39 gehandelt (Stand 16.09.2024). In den letzten fünf Jahren lag dieser Wert dabei durchschnittlich bei 181, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Unternehmen jahrelang den Gewinn durch massive Investitionen künstlich niedrig gehalten hat.

Investoren sollten sich entsprechend nicht zu stark auf Amazons Kurs-Gewinn-Verhältnis konzentrieren. Um ein besseren Überblick über Amazons Bewertung vor dem Hintergrund der Investitionen zu erhalten, macht es mehr Sinn sich für Bewertungszwecke den operativen Cash Flow Multiplikator des Unternehmens anzuschauen.

Hier ist zu sehen, dass Amazon momentan zu einem 2024er-Multiplikator von 16 gehandelt wird. Mit Ausnahme von Alphabet (15) notiert Amazon damit zu einem günstigeren operativen Cash Flow Multiplikator als seine anderen Big-Tech Konkurrenten. Auch im Vergleich zur Vergangenheit scheint der Wert äußerst attraktiv, da dieser in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei 21 lag.

Sollte die Bewertung im Fall eines tatsächlichen Crashs noch attraktiver werden, hätten interessierte Investoren die Chance Aktien eines in verschiedenen Trendbereichen dominanten Unternehmens zum Schnäppchenpreis zu erwerben.

