Aktien New York: Zurückhaltung nach gutem Lauf - September und Quartal im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Montag moderate Verluste verzeichnet. Nach seinem jüngsten Rekordkurs sank der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt um 0,34 Prozent auf 42.169,51 Punkte.

Investoren, die zuletzt das Risiko am Aktienmarkt erhöht hätten, hielten sich vor den gegen Ende der Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für September erst einmal etwas zurück, hieß es aus dem Handel. Der Arbeitsmarktbericht zählt zu den wichtigsten Indikatoren für die US-Geldpolitik. Zunehmende Spannungen im Nahen Osten verstärken zudem an den Märkten derzeit die Nervosität.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Wochenauftakt um 0,10 Prozent auf 5.732,18 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,23 Prozent auf 19.962,95 Punkte nach. Die beiden Indizes haben im zu Ende gehenden September ebenso wie der Dow klar zugelegt und auch für das endende dritte Quartal zeichnen sich positive Bilanzen ab.

Autowerte litten zu Wochenbeginn unter einer Gewinnwarnung von Stellantis . Dem Konzern machen vor allem Probleme im wichtigen nordamerikanischen Markt zu schaffen. Derzeit stehen zu viele unverkaufte Autos bei den Händlern auf dem Hof, was die Verkaufspreise schmälert. Die Stellantis-Papiere brachen in New York brachen um 13,6 Prozent ein und belasteten auch Ford und General Motors (GM) , die 2,1 beziehungsweise 3,4 Prozent verloren.

Im Dow lagen die Titel des Flugzeugbauers Boeing am Index-Ende mit minus 2,5 Prozent und setzten ihre schwache Entwicklung im September fort. Vorne gewannen die Anteile des iPhone-Herstellers Apple 1,7 Prozent./ajx/he