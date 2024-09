Verizon trennt sich von tausenden Mobilfunkmasten

Verizon verkauft Tausende seiner Mobilfunkmasten.

Der Infrastruktur-Investor Vertical Bridge bezahle für 6339 Standorte in sämtlichen US-Bundesstaaten 3,3 Milliarden Dollar, teilte der Mobilfunkanbieter am Montag mit. Davon würden 2,8 Milliarden Dollar sofort fällig. Verizon werde die Funkmasten für zunächst zehn Jahre zurückmieten, mit der Option auf eine Verlängerung um bis zu 50 Jahre.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits zusammen. So soll Vertical Bridge zahlreiche neue Funkmasten bauen, die Verizon als Hauptmieter nutzen will. Der Infrastruktur-Investor betreibt in den USA etwa 500.000 Radio-, TV- und Mobilfunkmasten und arbeitet dabei unter anderem mit den Verizon-Rivalen AT&T und T-Mobile zusammen. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Deal zwischen Verizon und Vertical Bridge berichtet.

Im Konkurrenzkampf mit T-Mobile drängt Verizon ins Glasfaser-Geschäft. Vor wenigen Wochen kündigte der Mobilfunkanbieter daher die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Frontier Communications an.