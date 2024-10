DAX pendelt auf hohem Niveau. Covestro und ISM-Index im Fokus

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag. Die US-Märkte schlossen mit leichten Kursgewinnen. In Japan sorgte der vierteljährlich veröffentlichte Tankan Bericht für gute Stimmung. Die Börsen in China waren feiertagsbedingt geschlossen. Im Tagesverlauf werden Inflationszahlen aus der Eurozone sowie der ISM-Index aus den USA veröffentlicht.

Unternehmen im Fokus

Adnoc machte die geplante Übernahme nun offiziell und bietet für Covestro EUR 62 pro Aktie. Die Aktie sprang im frühen Handel deutlich nach oben. Sie blieb zunächst jedoch unterhalb von EUR 62. FlatexDeGiro startet Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 50 Millionen Euro. Die Aktie schob sich im frühen Handel über EUR 13. Der Verpackungsspezialist Gerresheimer reduzierte die Wachstumserwartungen für 2024 und 2025. Die Aktie gab daraufhin kräftig nach. HelloFresh machte gestern einen Rücksetzer an die Ausbruchslinie von EUR 9,10. Solange sich das Papier oberhalb dieser Marke hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 10,70 (138,2%-Retracementlinie). Hy Stor Energy hat die Kapazitätserweiterungsreservierung über mehr als ein Gigawatt beim Elektrolyseurhersteller Nel gestrichen. ThyssenKrupp hat bei EUR 3,45 das Augusthoch überwunden.

hart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.490/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.975/19.073/19.171/19.308 Punkte

Der DAX® eröffnete wenig verändert im Bereich von 19.350 Punkten und notierte damit noch oberhalb des jüngsten Tiefs von 19.308 Puntken. Der kurzfristige MACD-Indikator hat sich nun stabilisiert. Der kurzfristige RSI-Indikator deutet jedoch weiterhin nach Süden. Kippt der Inder unter 19.308 Punkte droht ein Rücksetzer bis 19.171 oder gar 19.073 Punkte. Das Allzeithoch von 19.490 Punkten bleibt aktuell jedochin greifbare Nähe. Gelingt ein Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 19.807 Punkte (138,2%-Retracementlinie).

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.08.2024 – 01.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.10.2019 – 01.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 70,86* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 86,75** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 96,72*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.102024; 09:25 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,18* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,37 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,73 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,64 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2024; 09:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.