Die meistgehandelten Produkte: Eli Lilly mit starker Position!

Nach dem eher schwachen Start des DAX® zum Wochenbeginn, zeigen sich die Anleger heute ein bisschen optimistischer. Der Leitindex öffnete heute leicht im Plus. Die Inflationszahlen für die Euro Zone werden im Laufe des Tages veröffentlicht. Heute stehen Call-Optionsscheine auf Eli Lilly hoch im Kurs.

Der Pharma-Riese mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von über 700 Milliarden Euro profitiert weiterhin von seiner Position im Bereich der Diabetes- und Adipositasmedikamente. Mounjaro, ein Produkt zur Gewichtsreduktion übertrifft alle Erwartungen und könnte laut Analysten zum in den nächsten Jahren umsatzstärksten Medikament weltweit werden. Darüberhinaus soll das Pharmaunternehmen nun bahnbrechende Fortschritte in der Diabetesforschung erzielt haben und kann mit seiner starken Produktpipeline punkten.

Außerdem sind Long-Faktor-Optionsscheine auf Pfizer stark gefragt. Der US-Pharmakonzern hat seine Beteiligung an dem brittischen Gesundheitsunternehmen Haleon reduziert. Insgesamt wurden 640 Millionen Aktien verkauft. Haleon produziert unter anderem das Schmerzmittel Panadol, besser bekannt als Paracetamol.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD98NC 1,32 19380,50 Punkte 19275,00 Punkte 139,96 Open End DAX® Put HD06YR 1,41 19387,50 Punkte 19507,85 Punkte 153,34 Open End DAX® Call HD11TA 25,17 19380,50 Punkte 16869,09 Punkte 7,64 Open End DAX® Call HD8E9R 6,33 19380,50 Punkte 18763,68 Punkte 30,27 Open End DAX® Put HD1FFA 3,76 19387,50 Punkte 19745,48 Punkte 51,91 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2024; 10:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Eli Lilly & Co. Call HC82T8 17,82 885,35 USD 750,00 USD 4,54 18.06.2025 DAX® Put HD04K5 0,79 19386,50 Punkte 16800,00 Punkte 240,52 17.12.2024 DAX® Call HD9799 0,73 19393,00 Punkte 20500,00 Punkte 271,02 19.11.2024 DAX® Call HD9793 0,53 19393,00 Punkte 20500,00 Punkte 376,37 12.11.2024 Meta Platforms Inc. Call HD4LCH 4,04 574,235 USD 580,00 USD 13,21 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2024; 10:46 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag SAP SE Short HD5G7V 0,42 206,88 EUR 224,84 EUR -10 Open End Pfizer Inc. Long HD2ZQV 8,93 28,935 USD 21,71 USD 4 Open End DAX® Short HC73RJ 0,47 19391,00 Punkte 21257,92 Punkte -10 Open End DAX® Long HD17MV 1,39 19383,00 Punkte 18555,35 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 8,06 494,35 EUR 324,36 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2024; 10:54 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!