Gala und Verletzung - Adeyemi: Hoffentlich nicht so schlimm

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Dreifach-Torschütze Karim Adeyemi hofft nach seiner Verletzung beim 7:1 im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow auf eine schnelle Rückkehr auf den Rasen. "Ich musste raus, der Oberschenkel. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Hoffentlich bin ich schnell wieder da", sagte der 22-Jährige bei Amazon Prime. Er war mit drei Toren in der ersten Halbzeit und einer starken Vorstellung der überragende Mann der Partie.

Kurz nach der Pause musste Adeyemi aber verletzt vom Feld. Nach einem kurzen Sprint fasste sich der Stürmer an den Oberschenkel und sank zu Boden. Am Samstag gastiert der BVB in der Bundesliga bei Union Berlin.

Ein Ausfall Adeyemis würde Dortmund schmerzen, wie auch Kapitän Emre Can anmerkte: "Er hat fantastisch gespielt. Nicht nur heute, auch schon die letzten Wochen. Er spielt erwachsener, zielstrebiger. Das muss sein Anspruch sein. Er ist ein guter Junge, ein guter Spieler."/tas/DP/he