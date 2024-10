Insa-Wahlumfrage - Zustimmung für Grüne steigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach dem Rücktritt ihrer Parteivorsitzenden können die Grünen in der Wählergunst wieder zulegen.

Bei einer Bundestagswahl kämen die Grünen derzeit auf elf Prozent - ein Plus von 1,5 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche, berichtet die "Bild"-Zeitung (Dienstag) aus dem aktuellen Meinungstrend des Instituts Insa. Stärkste Kraft ist demnach die Union mit 31,5 Prozent (-0,5), gefolgt von der AfD mit 19 Prozent (-1,0). Die SPD fällt auf 15 Prozent (-0,5), während die FDP trotz leichter Zugewinne mit 4 Prozent (+0,5) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 9,5 Prozent (-0,5), die Linke verharrt bei 2,5 Prozent. Insa-Chef Hermann Binkert sieht derzeit nur in einer Großen Koalition eine regierungsfähige Mehrheit. "Gegen die Union kann keine Regierung gebildet werden, aber die Union kommt nur mit der SPD auf eine regierungsfähige Mehrheit. Früher galt: GroKo geht immer. Derzeit gilt: Nur GroKo geht", sagte Blinkert dem Blatt.

