Lonza schließt Kauf von Roche-Werk in den USA ab

BASEL (dpa-AFX) - Lonza hat den angekündigten Kauf eines großen Produktionswerks in den USA unter Dach und Fach gebracht. Die Übernahme der Anlage in Vacaville, Kalifornien, für 1,2 Milliarden US-Dollar von Roche wurde nun abgeschlossen, wie der Pharmazulieferer am Dienstag mitteilte.

Lonza hatte den Kauf der Anlage der Roche-Tochter Genentech im März angekündigt. Mit einer Gesamtkapazität von rund 330.000 Litern an Bioreaktoren sei der Standort an der amerikanischen Westküste eine der weltgrößten Produktionsanlagen biologische Arzneimittel./ra/rw/AWP/ngu