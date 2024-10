Memecoins: Hype oder Schneeballsystem? Diskussion mit C.W. Röhl

► Darum geht's im Video: "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und C.W. Röhl (Investor und Buchautor) diskutieren über die Wahrheit hinter Memecoins. Sind sie legitime Investments oder nur ein Schneeballsystem? Richy warnt vor den Risiken und erklärt, warum Memecoins oft nur Glücksspiel sind.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Fragestellung

02:55 ► Meme Coins als Glücksspiel

07:19 ► Die Rolle der Influencer

12:11 ► Meme Coins als Wette und Spiel

19:06 ► Die Abschreibung von Meme Coins



Das Video wurde am 01. Oktober 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.