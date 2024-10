Der Nutzfahrzeughersteller Traton setzt sich mittelfristig höhere Renditeziele.

Die operative Gewinmmarge solle bis 2029 auf neun bis elf Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttags mit. Der Umsatz solle bis dahin kräftig zulegen, die Nettoverschuldung vollständig abgebaut werden. Traton-Chef Christian Levin sagte, neben dem konventionellen Wachstum in den bisherigen Märkten verspreche sich Traton Zuwächse bei Elektro-Lastwagen. Zudem wolle man das Potenzial in Nordamerika besser ausschöpfen.

Die Volkswagen-Tochter will dafür die Marke International Motors wiederbeleben, während der Name Navistar aufgegeben werde. "Damit kehrt die Marke zu ihren Wurzeln zurück", sagte Levin. Zusätzlichen Schub verspricht sich Traton von einer eigenen Fertigungsstätte in China. "Das Wachstum in Nordamerika und Asien wird wesentlich dazu beitragen, dass wir bis 2029 unsere Ambition einer Umsatzsteigerung um 20 bis 40 Prozent erreichen können."