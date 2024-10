Tagesausblick für 02.10.: DAX zeigte leichte Schwächen. ADP-Bericht und Maschinenbauer im Blickpunkt

Die Krise im Nahen Osten belastete heute erneut die Märkte. Zudem schürten schwache Daten aus der deutschen Industrie Konjunkturängste. Der schwache Auftakt der US-Indizes drückte den DAX® zeitweise unter 19.200 Punkte. Morgen wird der vielbeachtete ADP-Bericht in den USA veröffentlicht. Möglicherweise kann er den Märkten Impulse geben.

Die Inflationsdruck läßt in der Eurozone weiter nach. Dies gab den europäischen Anleihen heute Auftrieb. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen sanken zeitweise unter unter die Marke von 2 Prozent. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gaben um 11 Basispunkte auf 2,02 Prozent nach. In den USA blieb es am kurzen Ende ruhig. Die Rendite 10-jähriger US-Staatspapiere knickten hingegen bis auf 3,7 Prozent ein. Von dieser Entwicklung profitierte der Goldpreis. Die Notierung für eine Feinunze Gold schraubte sich im Tagesverlauf auf 2.670 USD und damit in den Bereich des Allzeithochs. Der Preis für Palladium und Platin konnten sich von den teils drastischen Verlusten der zurückliegenden Tage wieder etwas erholen. Beim Ölpreis stieg die Volatilität. Nach einem anfänglichen Rückgang auf 70 USD drehte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bis auf 73,75 USD. Oberhalb von 75,30 USD könnten weitere Kaufimpulse kommen.

Unternehmen im Fokus

Adnoc machte die geplante Übernahme nun offiziell und bietet für Covestro EUR 62 pro Aktie. Die Aktie sprang deutlich nach oben. Sie blieb zunächst jedoch unterhalb von EUR 62. FlatexDeGiro startet Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 50 Millionen Euro. Die Aktie schob sich daraufhin über EUR 13. Der Verpackungsspezialist Gerresheimer reduzierte die Wachstumserwartungen für 2024 und 2025. Die Aktie gab daraufhin kräftig nach. Redcare Pharmacy profitierte von positiven Analystenkommentaren. CTS Eventim und Siemens Energy erreichten jeweils ein neues 52-Wochenhoch. Immobilienaktien wie Aroundtown, Grand City Property, LEG Immobilien und Vonovia wurden vom Zinsrückgang beflügelt.

Morgen laden GEA Group und TotalEnergies jeweils zum Kapitalmarkttag. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer meldet Daten zum Auftragseingang im August. Damit rücken unter anderem Dürr, Jenoptik, LPKF Laser und Süss MicroTec in den Fokus.

Wichtige Termine:

USA-ADP Beschäftigungsänderung

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.308/19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.975/19.073/19.171/ Punkte Der DAX® eröffnete wenig verändert im Bereich von 19.350 Punkten. Im weiteren Verlauf tauchte der Leitindex bei 19.308 Punkte unter das jüngste Tief und testete bei 19.171 Punkte die 61,8%-Retracementlinie. Der kurzfristige MACD-Indikator und der kurzfristige RSI-Indikator deuten jeweils nach Süden. Bei 19.073 Punkten findet der DAX® eine Kreuzunterstützung. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 19.490 Punkte. Taucht der Index hingegen unter 19.073 Punkte droht eine nachhaltige Konsolidierung bis 18.974 oder gar in Richtung 18.656 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 28.08.2024 – 01.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 02.10.2019 – 01.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de