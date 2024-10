dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.10.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nike mit deutlichem Umsatzrückgang - Streicht Prognose

BEAVERTON - Der US-Sportartikel-Konzern Nike hat nach einem schwachen Sommergeschäft und kurz vor dem Start des neuen Chefs die Prognose gestrichen. Zudem wurde ein für November geplanter Investorentag verschoben. Die Aktie des Adidas-Konkurrent gab nachbörslich deutlich nach.

ROUNDUP: Gea Group setzt sich ehrgeizige Ziele für 2030 - Aktie legt zu

AMSTERDAM/DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea will bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich zulegen. Der Umsatz soll bis 2030 im jährlichen Schnitt um mehr als fünf Prozent wachsen - und der operative Gewinn noch deutlich stärker. Bei den neuen Wachstumsplänen setzt Vorstandschef Stefan Klebert verstärkt auf Digitalisierung und den Verkauf von Anlagen mit einem geringeren CO2-Ausstoß. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Kapitalmarkttag in Amsterdam gut an.

ROUNDUP: Grenke nach starkem Neugeschäft zuversichtlich - Aktie weiter erholt

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal sein Neugeschäft deutlich ausgeweitet und sieht sich auf Kurs für das Jahresziel. Vorstandschef Sebastian Hirsch will dieses Jahr einen Rekordwert im Leasingneugeschäft erreichen und rechnet angesichts der Zinssenkungen der Notenbanken mit weiterem Schwung. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die Grenke vorwiegend mit seinem Angebot im Visier hat, könnten durch niedrigere Zinsen neue Investitionsimpulse bekommen, sagte er am Mittwoch laut Mitteilung. "Erstes Indiz dafür ist die wachsende Zahl an Leasinganfragen, die wir zur Finanzierung von Small Tickets gerade registrieren", ergänzte er. Die Grenke-Aktie erholte sich weiter.

ROUNDUP/Kreise: Triton verkauft großes Renk-Paket - Aktie unter Druck

NEW YORK - Der Hauptaktionär des Panzergetriebe-Herstellers Renk macht Kreisen zufolge einen großen Teil seines Pakets zu Geld. Der Finanzinvestor Triton biete über seine Zwischengesellschaft Aktien für 385 Millionen Euro an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorlegende Dokumente. Der Preis dürfte bei 21 je Stück liegen. Damit würden etwa 18,3 Millionen Papiere den Eigentümer wechseln. Die Renk-Aktie verlor am Mittwochvormittag zuletzt 3,4 Prozent auf 21,645 Euro.

MLP nimmt sich mehr Gewinn vor - Höhere Erfolgsvergütungen

WIESLOCH - Der Finanzdienstleister MLP setzt sich nach einem voraussichtlich starken dritten Quartal höhere Jahresziele. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte im laufenden Jahr zwischen 85 und 95 Millionen Euro erreichen, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Wiesloch mit. Zuletzt stand die obere Hälfte der alten Spanne von 75 bis 85 Millionen Euro in den Plänen des Managements. Im dritten Jahresviertel fuhr der Konzern nach vorläufigen Eckdaten deutlich höhere Erfolgsvergütungen ein als bisher erwartet. Das operative Ergebnis der drei Monate dürfte demnach auch deutlich höher liegen als ein Jahr zuvor mit 7,8 Millionen Euro. Die MLP-Aktie zog mit den Nachrichten am Nachmittag zunächst spürbar an, lag zuletzt aber wieder auf dem Niveau des Vormittags und damit 1,8 Prozent im Plus.

BMW verkauft auf US-Markt weniger Autos

WOODCLIFF LAKE - Der Autobauer BMW hat auf dem wichtigen US-Markt im dritten Quartal spürbar weniger Autos verkaufen können. Bei der Marke BMW gingen die Verkäufe um 6,9 Prozent auf 78.128 Autos zurück, wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte. Bei der Kleinwagenmarke Mini war das Minus mit rund einem Drittel auf 5.284 Autos noch größer. Die Marke Mini wird derzeit auf reine Elektromodelle umgestellt. Auch bei den Vollelektroautos büßte BMW im Quartal ein, von den Batterieautos verkaufte der Autobauer mit 12.311 Fahrzeugen 5,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

US-Absatzrückgang bei VW-Tochter Audi geht beschleunigt weiter

HERNDON - Die Volkswagen-Tochter Audi hat in den USA den Abwärtstrend beim Absatz verstärkt fortgesetzt. Mit 46.752 Fahrzeugen seien im dritten Quartal 21 Prozent weniger verkauft worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herndon mit. Im vorigen Jahresviertel hatte das Minus noch bei 12 Prozent gelegen. Seit Jahresanfang wurden mit 139.665 Autos 17 Prozent weniger abgesetzt als 2023.

IPO: Pentixapharm-Aktien werden in unterer Hälfte der Spanne platziert

BERLIN/WÜRZBURG - Das bislang zu Eckert & Ziegler gehörende Unternehmen Pentixapharm hat den Preis für seine Aktien in der unteren Hälfte der angekündigten Spanne festgelegt. Alle 3,9 Millionen Angebotsaktien aus einer Kapitalerhöhung seien zum Preis von 5,10 Euro das Stück platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Berlin mit. Vergangene Woche hatte Pentixapharm die Preisspanne auf 4,70 Euro bis 6,00 Euro festgelegt. Insgesamt kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von rund 126,5 Millionen Euro.

Aufsichtsrat der Deutschen Bahn stimmt Schenker-Verkauf zu

BERLIN - Der Aufsichtsrat der bundeseigenen Deutschen Bahn hat dem Verkauf der Logistiktochter DB Schenker an den dänischen Wettbewerber DSV zugestimmt. In einer außerordentlichen Sitzung stimmte eine Mehrheit im Kontrollgremium für das Geschäft mit einem Volumen von rund 14,3 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

