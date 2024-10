Eine meiner liebsten Dividendenaktien hat es jetzt wieder getan!

Zu meinen liebsten Dividendenaktien gehört die Aktie von W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Der Real Estate Investment Trust ist in den letzten Quartalen etwas in Ungnade gefallen. Grund hierfür ist das leichte Absenken der Dividende aufgrund des Teilverkaufs und des Herauslösens der Office-Immobilien.

Schon damals urteilte ich: W. P. Carey geht den richtigen Schritt. Es ist nicht förderlich, einen Portfolio-Teil von Immobilien mit sich herumzutragen, der zukünftig zum Problem wird. Die Zäsur wird langfristig helfen, dass der Real Estate Investment Trust sein volles Potenzial zeigt. Auch wenn damit der Verlust des Status eines Dividendenaristokraten einherging: Es stärkt das Fundament.

Mittlerweile arbeitet die Dividendenaktie jedenfalls wieder an ihrem früheren Status. In diesem Sinne: W. P. Carey hat es schon wieder getan! Und die eigene Dividende leicht erhöht.

W. P. Carey: Erneut leicht höhere Dividende

Das Management von W. P. Carey erklärte am 19. September, dass man für das dritte Quartal 0,875 US-Dollar je Aktie als Dividende ausschütten möchte. Im Vergleich zur vorherigen Dividende von 0,87 US-Dollar entspricht das einer Mini-Erhöhung. Das ist jedoch nicht der entscheidende Faktor, sondern die Tendenz.

Bis jetzt hat W. P. Carey in jedem Quartal die Dividende je Aktie um 0,5 US-Cent erhöht. Insgesamt wuchs die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,86 US-Dollar auf den jetzt erreichten Wert. Das zeigt mir sehr klar: Meine liebste Dividendenaktie peilt langfristig weiterhin ein beständiges und zumindest kleines Dividendenwachstum an.

Dieses leichte Dividendenwachstum trifft direkt auf eine hohe Dividendenrendite. Ausgehend von einer jetzigen (fiktiven) Jahresdividende von 3,50 US-Dollar läge die Ausschüttungsrendite bei einem aktuellen Aktienkurs von 62,24 US-Dollar bei 5,6 %. Selbst kleinere Erhöhungen über einen längeren Zeitraum können daher einen spürbaren Effekt besitzen.

Zudem ist diese hohe Dividende von W. P. Carey überaus nachhaltig. Der Triple-Net-Lease-REIT mit einem überaus diversifizierten Portfolio von 1.291 verschiedenen Immobilien plant im Geschäftsjahr 2024 mit Funds from Operations je Aktie von mindestens 4,63 US-Dollar. Selbst bei dieser konservativen Prognose läge das Ausschüttungsverhältnis bei gerade einmal 75,6 %. Für einen REIT, der stets mindestens 90 % seiner Gewinne auszahlen muss, ist das vergleichsweise konservativ. Auch das ist ein wichtiges Merkmal bei dieser meiner liebsten Dividendenaktie.

Eine meiner liebsten Dividendenaktien: Denken wir langfristig

Vielleicht denkst du dir gerade aber: Mensch, was sollen denn diese Mini-Dividendenerhöhungen bei W. P. Carey? Selbst durch den US-Dollar-Euro-Effekt ist das kaum bemerkbar. Man benötigt eine hohe Anzahl an Aktien, um den Unterschied auf dem Verrechnungskonto zu spüren. Was soll ich sagen? Du hast einerseits natürlich recht. Der Effekt wirkt sich kurzfristig kaum aus.

Aber denken wir langfristig. Was wäre, wenn W. P. Carey die eigene Dividende in den kommenden 15 Jahren in diesem Tempo weiter erhöht? Es wäre ein Dividendenwachstum um jeweils 2,0 US-Cent pro Jahr. Die Gesamtdividende je Aktie würde von 3,50 US-Dollar bis auf 3,80 US-Dollar wachsen. Dadurch würde die Dividendenrendite bis auf 6,1 % steigen. Das wäre schon ein Unterschied im Vergleich zu heute.

Für mich ist dieses Dividendenwachstum sogar noch recht konservativ. W. P. Carey könnte langfristig womöglich mehr. Ein innerer Inflationsausgleich sollte ein Dividendenwachstum im mindestens niedrigen einstelligen Prozentbereich je Aktie erzielen. Zudem investiert das Management jedes Jahr einen niedrigen, einstelligen Milliarden-Betrag in neue Immobilien und in das zukünftige Wachstum.

Die Kernfrage sollte daher sein: Wo steht die Dividende realistischerweise in fünf, zehn oder eben 15 Jahren? Ich denke, dass 6 % Dividendenrendite das Mindestmaß sein dürften. Auch 8 % Dividendenrendite pro Jahr erscheinen realistisch, wenn das Management gut investiert.

Ja, auch das macht W. P. Carey zu einer meiner liebsten Dividendenaktien. Aber für den Moment gilt: Die kleinen Erhöhungsschritte geben Zuversicht, dass dem REIT eine beständige und moderat wachsende Dividende weiterhin sehr wichtig ist. Vor allem auch nach der Zäsur im letzten Jahr, bei der die Ausschüttungssumme je Aktie leicht gesenkt worden ist.

