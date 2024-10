Der Verkauf ist ein weiterer Schritt in der strategischen Neuausrichtung von Lanxess, die darauf abzielt, das Unternehmen profitabler und wettbewerbsfähiger zu gestalten.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat einen wichtigen Schritt in seiner strategischen Neuausrichtung vollzogen. Das Unternehmen hat sein Urethane Systems Geschäft für einen Unternehmenswert von 460 Millionen Euro an die japanische UBE Corporation verkauft. Dieser Verkauf wird dazu beitragen, die Nettoverschuldung von Lanxess deutlich zu reduzieren und damit die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu stärken.

Lanxess ist ein weltweit führender Spezialchemiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und verbrauchernahen Schutzprodukten. Das Unternehmen ist in zahlreichen Branchen tätig, darunter der Automobilindustrie, der Bauindustrie, der Landwirtschaft und der Medizintechnik.

Was ist Urethane Systems?

Urethane Systems ist eine Geschäftseinheit von Lanxess, die sich auf die Herstellung von Polyurethanen spezialisiert hat. Polyurethane sind vielseitig einsetzbare Kunststoffe, die in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Automobilindustrie, der Bauindustrie und der Möbelherstellung.

Was bedeutet das für Lanxess?

Lanxess will sich in Zukunft auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Mit dem Verkauf von Urethane Systems verabschiedet sich der im MDax-Konzern endgültig vom Polymergeschäft und fokussiert sich stattdessen auf seine Kernkompetenzen in der Spezialchemie.

Weiterhin plant Lanxess, seine Schulden abzubauen. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden dazu genutzt, die bestehende Verschuldung abzubauen. Dies verbessert die finanzielle Flexibilität von LANXESS und schafft Raum für zukünftige Investitionen.

Lanxess sendet ein Signal an die Anleger

Der Verkauf von Urethane Systems ist ein positives Signal. Durch die Konzentration auf das Kerngeschäft und den Abbau von Schulden verbessert sich die Zukunftsperspektive des Unternehmens. Investoren dürften die Entscheidung begrüßen, da sie eine höhere Profitabilität und eine stärkere finanzielle Stabilität erwarten lässt.

Für Anleger relevant:

Der Abbau von Schulden verbessert die Bilanz

Eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft kann zu einer höheren Profitabilität führen

Der Vorstand rechnet durch die strategische Neuausrichtung mit einem langfristigen Wachstum

mit Material von dpa-AFX