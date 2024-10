New York: Signale einer robusten Konjunktur treiben die Kurse an

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht haben die Anleger am Freitag als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt im frühen Handel Auftrieb. Etwas gedämpfte Erwartungen an künftig größere Zinsschritte der US-Notenbank spielten eine untergeordnete Rolle.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,50 Prozent auf 42.222 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 legte um 0,50 Prozent auf 5.728 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,60 Prozent auf 19.913 Punkte hoch.

Bis zur nächsten Fed-Sitzung komme noch ein weiterer Arbeitsmarktbericht, aber aktuell sei eine nochmalige Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte in ganz weite Ferne gerückt, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Der Aktienmarkt freut sich über den starken Bericht, der auch ein Indiz für ein Wiedererstarken der US-Wirtschaft ist."

Diese hatte im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,1 Prozentpunkte. Besser als erwartet war auch die Lohnentwicklung.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, schrieb: Prioritär für die Fed seien derzeit die gefallenen Teuerungsraten, die Spielraum für Zinssenkungen gäben. Solange der fallende Inflationstrend anhalte, werde die Fed weitere Schritte vornehmen. Jedoch könnte mittelfristig ein robuster Arbeitsmarkt einen deutlichen Fall der Inflationsraten verhindern. Ein erneut großer Zinsschritt dürfte bei der Oktober-Sitzung mit den Jobdaten beendet sein, es dürfte aber eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf der Tagesordnung stehen./ajx/he