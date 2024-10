DAX® - Kernhaltemarken und diverse Hoffnungsschimmer

Was zum Wochenstart mit einem klassischen „inside day“ begann, mutiert beim DAX® inzwischen zu einer größeren Verschnaufpause. So stehen im bisherigen Wochenverlauf ausschließlich rote Tageskerzen zu Buche. Wichtiger als dieses Detail ist aber, dass die deutschen Standardwerte damit die Ausbruchsmarken in Form der Hochpunkte bei 19.045/18.991 Punkten zur Disposition stellen. Diese Schlüsselzone wurde zuletzt durch die Aufwärtskurslücke vom 26. September untermauert, doch dieses Gap ist seit gestern geschlossen. Für den DAX® geht es also zum Wochenabschluss zunächst darum, die Unterstützungen bei rund 19.000 Punkten zu verteidigen, zumal die Bedeutung dieser Kernhaltezone durch den Point & Figure-Chart des Aktienbarometers zusätzlich untermauert wird. Helfen könnte dabei z. B. der S&P 500®, der weiterhin oberhalb der alten Ausbruchsmarken bei 5.670/5.652 Punkten notiert. Perspektivisch greifen dem DAX® aber auch das typische Verlaufsmuster des US-Wahljahres, der zuletzt auf Quartalsbasis ausgeprägte Außenstab sowie das Phänomen, dass in guten Aktienjahren die Jahresendrally oftmals besonders kräftig ausfällt, unter die Arme.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

