McDonalds - Dreifach spannend!

Die McDonald‘s-Aktie ist derzeit aus vielerlei Hinsicht einen besonderen Blick wert. Zunächst befindet sich der Titel in einem langfristigen Aufwärtstrend, welcher in den letzten beiden Jahren durch eine seitliche Schiebezone zwischen rund 245 USD und gut 300 USD auskonsolidiert wurde. Dank des jüngsten Allzeithochs (306,95 USD) befindet sich die beschriebene Tradingrange aktuell in der Auflösung. Diese Gemengelage erfüllt eines unserer Lieblingssetups: Die Kombination aus einer hohen Relativen Stärke nach Levy bei einem gleichzeitigen Ausbruch aus einer charttechnischen Konsolidierungsformation – beides ist bei der McDonald’s-Aktie aktuell gegeben. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 50 USD bzw. im Umkehrschluss ein Kursziel von gut 350 USD. Doch es gibt noch eine dritte interessante Dimension: Durch die saisonale Brille betrachtet, ist der Zeitraum der kommenden vier Wochen ein sehr guter für den Titel. Im historischen Durchschnitt gelang in diesem Jahrtausend in dieser kurzen Zeitspanne im Mittel ein Kursplus von rund 4 %. Per Saldo spricht also ein dreifacher Rückenwind für einen validen Ausbruch. Als Absicherung ist dagegen das Vorwochentief bei 296,90 USD prädestiniert.

McDonalds (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart McDonalds

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

