Wochenausblick: Inflationszahlen und Chinas Börsen im Blickpunkt

Überraschend starke Arbeitsmarktdaten aus den USA gaben den Aktienmärkten zum Wochenschluss kurzzeitig Schwung. Die Mehrheit der Investoren hielt sich angesichts der geopolitischen Unsicherheiten jedoch zurück. Kommende Woche warten weitere Impulsgeber auf die Investoren. Chinas Börsen nehmen nach den Feiertagen wieder ihren Handel auf. In der zweiten Wochenhälfte startet die Berichtssaison. Zudem werden aus den USA Inflationszahlen und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht.

Der weiterhin robuste US-Arbeitsmarkt zerstreute zum Wochenschluss Spekulationen auf drastische Zinssenkungen. Vielmehr gaben die Anleihen deutlich nach und die Renditen zogen entsprechend an. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen schob sich dabei auf 2,21 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stieg auf 3,95 Prozent. Die Notierungen der Edelmetalle blieben dennoch stabil. Der Goldpreis setzte sich bei 2.650 USD und der Silberpreis bei 32 USD fest. Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten sprang der Ölpreis im Wochenverlauf kräftig an. Am Freitag pendelte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 78 USD ein. Hier deutet sich ein Ausbruch aus dem seit Mitte Juli gebildeten Abwärtstrend an.

Unternehmen im Fokus

Gerresheimer, Givaudan, JP Morgan, PepsiCo, Südzucker, TomTom und Wells Fargo geben kommende Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekannt. Gerresheimer und Südzucker haben ihre Jahresprognosen bereits gesenkt. Bechtle, Deutsche Pfandbriefbank, Deutsche Telekom, Deutz sowie General Motors laden jeweils zum Investorentag. In der abgelaufenen Woche hat Deutz bereits die Prognose reduziert. Das Kraftfahrbundesamt veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit stehen die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW im Fokus. VW gibt zudem Auslieferungszahlen für das dritte Quartal bekannt.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 7, 2024

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic moderates „Dynamic Business of Professional Sports“

St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on the economy and monetary

Germany-Industrial Orders

ECB baord member Cipollone

ECB chief economist Lane

Euro Zone-Sentix Index

Euro Zone-Retail Sales

ECB’s Jose Luis Escriva speaks at an event in Madrid

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in moderated Q&A

TUESDAY OCTOBER 8, 2024

Germany-Industrial production

ECB board member Schnabel speaks

ECB bank supervisor McCaul speaks: Keynote speech and fireside chat by Ms McCaul at the S&P Global Ratings European Financial Institutions Conference in Frankfurt, Germany

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

French central bank updates short-term outlook

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on the economic outlook

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks to bankers conference

WEDNESDAY OCTOBER 9, 2024

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks on the economy and monetary policy

Germany-Trade

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives welcome remarks before homebuilders group

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks on the economy

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives opening remarks at Fed payments symposium

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks at Fed payments symposium

Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of Sept. 17-18, 2024.

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks to researchers conference

THURSDAY OCTOBER 10, 2024

United States-CPI

United States-Jobless

WTO publishes global trade forecast

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on the economy

New York Federal Reserve Bank President Willaims speaks on the economy

FRIDAY OCTOBER 11, 2024

Germany-Inflation Final

United States-PPI demand

Chicago Federal Reserve Bank Presideng Goolsbee gives opening remarks at Fed conference

Dallas Federal Reserve Bank President Logan is panelist at women’s banking conference

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks at Fed conference

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.171/19.308/19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.656/18.810/18.974/19.073 Punkte Der DAX® hat den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrochen und schob sich in der zweiten Tageshälfte über 19.073 Punkte. Hier verläuft die 50%-Retracementlinie. An der 61,8%-Retracementlinie bei 19.171 Punkten ist der Leitindex zunächst gescheitert. Der kurzfristige MACD-Indikator ist jedoch weiterhin aufwärtsgerichtet. Der kurzfristige RSI-Indikator ist hingegen neutral zu bewerten. Gelingt der Ausbruch über 19.171 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 19.308 Punkte. Die langfristigen Indikatoren zeigen, dass das Aufwärtsmomentum deutlich nachgelassen hat. Weitere Rücksetzer auf 18.974 Punkte sind somit nicht ausgeschlossen. Unterhalb dieser Marke droht gar ein nachhaltiger Stimmungswandel. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 02.09.2024 – 04.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.10.2019 – 04.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 79,34* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 97,72** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 103,74*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.10.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,96* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,62 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,87 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,50 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.