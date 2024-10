Deutschland steckt in einer Dauerrezession und die politischen Parteien finden darauf bisher keine überzeugende Antwort. Dabei kennen wir doch die Probleme - und müssten sie nur entschlossen anpacken.

Der Abgesang auf den Standort Deutschland ist in vollem Gange. Das ist auch nicht verwunderlich, befindet sich Deutschland gefühlt und womöglich auch real in einer Dauerrezession. Die Gründe sind klar: Zu hohe Energiepreise, zu hohe Abgaben, überbordende Bürokratie, Fachkräftemangel, ein rückständiges Bildungssystem und eine marode Infrastruktur – sowohl in Bezug auf die klassische Infrastruktur als auch auf die digitale, die unzureichend ausgebaut ist.