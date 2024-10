Aktivistischer Investor steigt bei Pfizer ein und fordert Veränderungen

Starboard Value

New York (Reuters) - Der aktivistische Investor Starboard Value hat Insidern zufolge einen Anteil von rund einer Milliarde Dollar an Pfizer erworben.

Er dränge auf Veränderungen, um die Leistung des Unternehmens zu verbessern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Starboard habe auch den früheren Pfizer-Chef Ian Read und Ex-Finanzchef Frank D'Amelio kontaktiert, die Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert hätten, sagten die Insider. Pfizer ist unter Druck, weil die Verkäufe von Corona-Produkten stark zurückgegangen sind und andere Geschäftsbereiche die Erwartungen nicht erfüllt haben. Pfizer lehnte einen Kommentar ab. Starboard reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters. Die Aktien des Unternehmens sind stark gefallen, da Pfizer mit rückläufigen Verkäufen seiner Corona-Impfstoffe, einer unerwartet schwachen Markteinführung seines Impfstoffs gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) und enttäuschenden klinischen Daten für eine in der Entwicklung befindliche Pille gegen Fettleibigkeit zu kämpfen hat. Das "Wall Street Journal" hatte zuerst über den Einstieg von Starboard berichtet. Die Beteiligungsgesellschaft hatte zuvor bereits bei News Corp, Salesforce und Match Group für strukturelle Veränderungen gesorgt.

