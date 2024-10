Big Tech sieht zahlreiche Abstufungen | Investor steigt bei Pfizer ein

Nach den robusten Arbeitsmarktdaten und Zeichen erneuter Lohninflation, wird die Wall Street diese Woche nervös auf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise achten. Die FED dürfte bei der November-Tagung im Bestfall die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Falle die bis dahin gemeldeten Wirtschaftsdaten anhaltend robust aus, könnte die FED sogar pausieren. Der Montag an der Wall Street beginnt ansonsten mit einige Abstufungen im Tech-Sektor. Jefferies stuft Apple auf „halten“ ab. Wells Fargo stuft wiederum Amazon auf „halten“ ab. Die Aktien von Netflix werden bei Barclays auf „verkaufen“ abgestuft. Zu den Gewinnern gehört heute Morgen Pfizer. Das Investmenthaus Starboard hat Medienberichten zur Folge eine rund $1 Mrd. Beteiligung erworben, um vermehrt Druck auf das Management auszuüben.



00:00 Begrüßung

00:20 Tech-Sektor | Renditen Staatsanleihen

02:08 US Wahlkampf | Fiskalpolitik

03:55 Arbeitsmarkt | Verbraucherpreise | Ausblick

07:24 Geopolitische Risiken

08:15 Apple | Amazon | Sienna

10:13 Netflix | Google | Meta | Microsoft

13:25 Tesla | Rivian | Service Now | Uber

15:15 China: Aktien (u.a. Alibaba), NDRC

17:50 Europa (u.a. Deutschland)

18:50 Pfizer | Regeneron

22:03 Streiks: Boeing, Stellantis





