ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Airbus auf 140 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 150 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Flugzeugbauer mit der Vorlage der Quartalszahlen am 30. Oktober die Jahresziele senken wird. Er revidierte seine Erwartungen für die Flugzeugauslieferungen im September und im laufenden Jahr weiter nach unten und erwartet auch Auswirkungen auf die Folgejahre./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 18:00 / GMT

