China: Wie nachhaltig ist die Kursparty? | Börse Stuttgart | NIO | BYD | Alibaba | Tencent | JD.com

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) über die überraschende Kursentwicklung der chinesischen Aktien. Trotz struktureller Herausforderungen, wie dem demografischen Wandel und einem schwächelnden Immobiliensektor, haben die Märkte in China zuletzt einen unerwarteten Aufschwung erlebt.



Timestamps:

00:00 ► Die überraschende Kursentwicklung chinesischer Aktien

02:27 ► Wie nachhaltig ist die aktuelle Party?

04:10 ► Der Immobiliensektor in China und seine Bedeutung

06:20 ► Politische Einflüsse auf den chinesischen Markt

09:10 ► Große Gewinner-Aktien in China

12:28 ► Beliebte Aktien der comdirect Anleger

15:15 ► Verabschiedung / Abschluss



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 08.10.2024 um 15:00 Uhr veröffentlicht.