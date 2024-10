DAX® - Schlüsselmarke 19.000 Punkte

Der DAX® startete ruhig in diese neue Handelswoche. So ergab sich beispielsweise im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag (19.120 Punkte) nur eine kleine Veränderung. Aufgrund der jüngsten beiden Bewegungstiefs kristallisiert sich die Bastion bei 19.000 Punkten mehr und mehr als absoluter Schlüsselhalt heraus. Selbst der Wochenchart, mit der dort vorliegenden und nach oben aufgelösten Tradingrange, untermauert aufgrund der oberen Begrenzung des Konsolidierungsmusters bei rund 18.900 Punkten die Relevanz dieser Schlüsselzone. Aufgrund der Vorgaben dürfte genau dieses Unterstützungsbündel heute in den Mittelpunkt rücken. Auf der Oberseite möchten wir stattdessen die jüngsten beiden Tageshochs bei 19.152/19.172 hervorheben. Bei einem Spurt über diese Hürden können Anlegerinnen und Anleger von einem Halten der o. g. Bastion und einem erneuten Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 19.492 Punkten ausgehen. Auf diesem Niveau verläuft derzeit auch das obere Bollinger Band (19.533 Punkte) als zusätzliche Barriere. Eine weitere Orientierungshilfe liefert vermutlich – wie so oft – der Kursverlauf des S&P 500®.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

