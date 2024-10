EQS-News: Mainz Biomed meldet erhöhtes Interesse an seinem verbesserten Darmkrebs-Früherkennungstest ColoAlert sowie die Umstellung der Partnerlabore auf die neue Version

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed meldet erhöhtes Interesse an seinem verbesserten Darmkrebs-Früherkennungstest ColoAlert sowie die Umstellung der Partnerlabore auf die neue Version

GANZIMMUN Diagnostics stellt ColoAlert auf der 57. Medizinischen Woche Baden-Baden vor

MAINZ, Deutschland — 08. Oktober 2024 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ: MYNZ), („Mainz Biomed" oder das „Unternehmen"), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat heute ein erhöhtes Interesse von bestehenden und potenziellen Laborpartnern an seinem verbesserten Hauptprodukt ColoAlert bekannt gegeben, das im Juli 2024 auf den Markt gebracht wurde und derzeit in ganz Europa und in ausgewählten internationalen Märkten erhältlich ist. Die weiterentwickelte Version des Darmkrebs-Früherkennungstests des Unternehmens ist nachweislich effizienter und benutzerfreundlicher und soll als Standard-Angebot für alle bestehenden Partnerlabore etabliert werden.

Weitreichende Umstellung auf das verbesserte ColoAlert-Produkt

GANZIMMUN Diagnostics, eines der führenden Labore in Deutschland, das ColoAlert lizensiert hat, wird als einer der ersten Partner auf den neuen Darmkrebs-Früherkennungstest von Mainz Biomed umstellen. GANZIMMUN plant, die optimierte Version des innovativen, auf DNA-Biomarkern basierenden Screening-Tests bis Anfang nächsten Jahres vollständig zu implementieren. Damit profitiert das Unternehmen von den signifikanten Verbesserungen bei der Probenverarbeitung und der Anwenderfreundlichkeit, die in der Branche neue Maßstäbe gesetzt haben.



Erhöhtes Kundeninteresse

Das erhöhte Interesse der Laborpartner an der neuen Version von ColoAlert ist vor allem auf verbesserte Produktmerkmale zurückzuführen. Dazu gehören beispielsweise der firmeneigene DNA-Stabilisierungspuffer, der die zuverlässige Auswertung von Proben, unabhängig von ihrem Volumen, gewährleistet und die vereinfachte Entnahmevorrichtung, die Anwendern die häusliche Durchführung des Tests erleichtert. Diese innovativen Neuerungen haben die Notwendigkeit von Wiederholungstests drastisch reduziert, sodass Patienten ihre Ergebnisse bereits 2-3 Tage nach Eintreffen der Probe im Labor erhalten.

Produktvorstellung auf wichtiger medizinischer Veranstaltung

GANZIMMUN Diagnostics wird die verbesserte Version von ColoAlert auf der 57. Medizinischen Woche Baden-Baden vorstellen, einem deutschen Kongress für Komplementärmedizin, der vom 30. Oktober bis zum 3. November 2024 stattfindet. Das unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Komplementärmedizin in der Krebsprävention und -früherkennung. Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform, um medizinischen Fachkräften, Anwendern integrativer Medizin und Forschern, die an fortschrittlichen diagnostischen Technologien interessiert sind, den innovativen DNA-basierten Darmkrebs-Screening-Test von Mainz Biomed vorzustellen.

„Wir freuen uns darauf GANZIMMUN bei der Präsentation der verbesserten Version von ColoAlert auf einer so renommierten Veranstaltung zu unterstützen“, erklärte Tarrin Khairi-Taraki, VP Commercial Operations bei Mainz Biomed. „Die 57. Medizinische Woche Baden-Baden bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Bedeutung der Früherkennung von Darmkrebs hervorzuheben und zu demonstrieren, wie unsere Innovationen die dazugehörigen Prozesse effizienter gestalten.“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/

Über GANZIMMUN Diagnostics

GANZIMMUN Diagnostics ist eines der führenden Labore für Präventiv- und Komplementärmedizin in Europa. Ein multidisziplinäres Team von mehr als 420 Mitarbeitern bearbeitet unter der Leitung des erfahrenen Laborarztes Dr. med. Patrik Zickgraf täglich etwa 5.500 Laboraufträge. Das umfassende diagnostische Leistungsspektrum, das über 4.000 Laborparameter umfasst, beinhaltet neben der Basis-Analytik eine Vielzahl innovativer Tests wie den ColoAlert.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.ganzimmun.de/en/



Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische

Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 8. April 2024. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter http://www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

