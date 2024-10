EQS-News: Marinomed Biotech AG veröffentlicht vielversprechende Ergebnisse über die Linderung allergischer Augenentzündung durch Behandlung mit Tacrolimus-Augentropfen in einem Peer-Reviewed Journal

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Marinomed Biotech AG veröffentlicht vielversprechende Ergebnisse über die Linderung allergischer Augenentzündung durch Behandlung mit Tacrolimus-Augentropfen in einem Peer-Reviewed Journal



Marinomed Biotech AG veröffentlicht vielversprechende Ergebnisse über die Linderung allergischer Augenentzündung durch Behandlung mit Tacrolimus-Augentropfen in einem Peer-Reviewed Journal

Tacrosolv-Augentropfen, eine niedrig dosierte, wässrige Tacrolimus-Formulierung basierend auf Marinosolv, sind sicher und wirksam in der Linderung von allergischer Augenentzündung

Daten aus einer klinischen Phase-II-Dosisfindungsstudie wurden in der Peer-Reviewed-Fachzeitschrift „Clinical Ophthalmology“ veröffentlicht

Tacrosolv bietet großes Potenzial für die Behandlung entzündlicher Erkrankungen der Augenoberfläche

Korneuburg, Österreich, 08. Oktober 2024 – Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat klinische Daten aus der Phase-II-Dosisfindungsstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Tacrosolv-Augentropfen bei Teilnehmern mit allergischer Rhinokonjunktivitis in der Peer-Review-Fachzeitschrift „Clinical Ophthalmology“ veröffentlicht. In der placebo-kontrollierten Allergen-Provokationsstudie wurden die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei verschiedenen Tacrosolv-Dosierungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die höhere Dosis der Tacrosolv-Augentropfen (0,005 % Tacrolimus) die Augensymptome einer allergischen Konjunktivitis, und überraschenderweise auch die assoziierten nasalen Allergiesymptome, signifikant reduzierte. Bemerkenswert ist, dass diese Ergebnisse mit einer Dosis erzielt wurden, die 20-mal niedriger ist als die der einzigen derzeit auf dem Markt erhältlichen Tacrolimus-haltigen Augentropfen.

Eva Prieschl-Grassauer, CSO von Marinomed, kommentiert: „Tacrolimus ist ein Immunsuppressivum, das häufig zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantationen oder auch zur Behandlung von entzündlichen Haut- und Augenerkrankungen eingesetzt wird. In der Augenheilkunde gibt es bisher nur ein vermarktetes Produkt in Asien, bei der Tacrolimus als Suspension angewendet wird. Wegen der sehr geringen Löslichkeit in Wasser und der damit verbundenen sehr geringen Bioverfügbarkeit im entzündeten Gewebe, dauert es Tage bis Wochen, bis die Therapie anschlägt. Mit unserer Marinosolv-Löslichkeitstechnologie konnten wir die Löslichkeit von Tacrolimus in einer wasserbasierten Formulierung deutlich erhöhen und so die Bioverfügbarkeit verbessern, die erforderliche Dosis senken und einen schnelleren Wirkungseintritt erzielen. Die vielversprechenden Ergebnisse dieser klinischen Studie zeigen, dass Tacrosolv eine sichere und wirksame Behandlungsoption für Augenentzündungen ist. Tacrosolv hat das Potenzial, eine Vielzahl entzündlicher Augenerkrankungen zu adressieren, bei denen die derzeit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten einen ungedeckten medizinischen Bedarf schaffen.“

In der klinischen Studie wurden Erwachsene mit diagnostizierter allergischer Konjunktivitis randomisiert und erhielten entweder Tacrolimus oder ein Placebo über einen Zeitraum von 8 Tagen. Allergische Symptome wurden durch kontrollierte Allergenexposition an Tag 1 und 8 hervorgerufen. Während der Allergenexposition dokumentierten die Teilnehmer allergische Augen-, Nasen- und Atemwegssymptome. Der primäre Endpunkt war der mittlere „Total Ocular Symptom Score“ (TOSS) an Tag 8. Objektive Parameter zur Beurteilung lokalen Nebenwirkungen wurden während der Studie erfasst.

An Tag 8 war die Augensymptomatik (hauptsächlich Rötung und tränende Augen) bei den Teilnehmern, die Tacrosolv erhielten, im Vergleich zur Placebo-Behandlung reduziert. Überraschenderweise waren auch die Nasensymptome (hauptsächlich Juckreiz und Niesen) bei den mit Tacrosolv behandelten Teilnehmern bereits nach erster Anwendung signifikant reduziert. Diese Beobachtung ist umso bemerkenswerter, da die einzige derzeit auf dem Markt erhältliche Augentropfenformulierung (Talymus® Augentropfen 0,1 %, vermarktet in Asien) eine 20-fach höhere Konzentration an Tacrolimus enthält. Die Behandlung mit Tacrosolv in der untersuchten Dosierung und Häufigkeit ist somit sicher und lindert die Symptome einer allergischen Rhinokonjunktivitis deutlich.

Über Marinosolv®:

Marinosolv® ist eine innovative Technologieplattform, die die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von kleinen Molekülen und Peptiden verbessert, die in wässrigen Formulierungen schwer löslich sind. Folglich können neue Behandlungen für eine Vielzahl von Krankheiten ins Auge gefasst werden. Die Marinosolv®-Technologie ermöglicht eine effiziente Wirkstoffabgabe am Anwendungsort mit potenziell geringeren unerwünschten Wirkungen abseits der Zielorgane. Bereits zugelassene Medikamente und neue Wirkstoffe können durch Re-Formulierung mit Marinosolv® verbessert werden und sind als Teil der neuen Formulierung erneut patentfähig, auch wenn der Patentschutz bereits ausgelaufen war. Unter der Marke Solv4U bietet Marinomed im Rahmen von Technologiepartnerschaften Formulierungsentwicklung auf Basis von Marinosolv® für Wirkstoffe in allen Stadien der Entwicklung und des Produktzyklus an. Weitere Informationen zu Marinosolv® und Solv4U finden Sie auf https://www.solv4u.com. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Marinosolv® sind abrufbar unter https://www.marinomed.com/de/news/wissenschaftliche-publikationen (Reiter „Immunology“).

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG

PR & IR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail:

E-Mail: pr@marinomed.com E-Mail: ir@marinomed.com

