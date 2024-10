Sixt - Erfolgreiche Trendwende

Aus verschiedenen Blickwinkeln heraus besitzt die Sixt-Aktie aktuell einen besonderen charttechnischen Charme. Zunächst einmal musste der Autovermieter in den vergangenen drei Jahren ordentlich Federn lassen. Nach Kursverlusten von 170 EUR auf in der Spitze unter 60 EUR notiert der MACD auf Monatsbasis historisch niedrig, im Wochenbereich hat der Trendfolger nach einer positiven Divergenz bereits ein neues Einstiegssignal generiert. Diese Trendwendeambitionen werden durch die jüngsten drei Monatskerzen untermauert, die jeweils markante Lunten aufweisen. In die gleiche Kerbe schlägt aktuell der Wochenchart, wo ein klassischer Doppelboden mit einem Anschlusspotenzial von 6 EUR bzw. einem Kursziel im Bereich von 71,50 EUR vorliegt. Danach markieren die 38-Wochen-Linie (akt. bei 75,73 EUR) bzw. der Abwärtstrend seit März 2023 (akt. bei 80,31 EUR) die nächsten Barrieren. Der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sorgt für zusätzlichen Rückenwind. Um die aktuelle Steilvorlage keinem unnötigen Risiko auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des o. g. Doppelbodens bei 65,60 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Sixt (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Sixt

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.