EQS-News: LVM wählt adesso als Digitalisierungspartner

LVM wählt adesso als Digitalisierungspartner



Die adesso SE hat einen Auftrag von der LVM Versicherung, einer der 20 größten Erstversicherungen Deutschlands, erhalten. Als Digitalisierungspartner unterstützt adesso LVM beim Aufbau einer komplett neuen Datenlandschaft. Ziel ist es, die bestehende heterogene Data & Analytics-Landschaft in eine einheitliche Datenplattform zu überführen. Als Technologiebasis setzen die Partner dabei auf die Microsoft Azure Cloud. Gleichzeitig sollen etablierte Arbeitsweisen und Prozesse transformiert und digitalisiert werden. Zentrale Leitlinie ist dabei ein Public-Cloud-First-Ansatz. Nur Daten, die die LVM nicht verlassen dürfen, sollen künftig noch im eigenen Rechenzentrum vorgehalten werden. Der Auftrag ist Teil eines dreistufigen Projektes. Die erste Phase startet im Herbst 2024 und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie umfasst die Bereitstellung der neuen Plattform und die Etablierung der neuen Prozesse und Zusammenarbeitsmodelle. In den weiteren Phasen entstehen auf Basis der neuen Plattform innovative Anwendungen, die schrittweise in die Geschäftsbereiche ausgerollt werden.

Die zahlreichen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangebote der LVM werden von eigenständig agierenden Geschäftsbereichen entwickelt und dem Ausschließlichkeitsvertrieb zur Verfügung gestellt. Im Laufe der Jahrzehnte sind dadurch viele voneinander abhängige Anwendungslandschaften im Unternehmen entstanden. Mit der Konsolidierung auf einer einheitlichen Cloud-Plattform schafft der Versicherer nun die Basis für eine moderne und effizientere Datennutzung. Die unternehmensweite Verfügbarkeit relevanter Daten stärkt die Autonomie der Geschäftsbereiche. Zugleich fördert sie die Transparenz, den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden. Die datengestützte Entscheidungsfindung wird deutlich vereinfacht. Damit geht die LVM einen entscheidenden Schritt in Richtung datengetriebene Versicherung. Das Unternehmen ebnet somit den Weg für eine stärkere Automatisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz.

Der Auftrag an adesso umfasst mehrere zentrale Aspekte. Aus technologischer Sicht sind dies die Entwicklung und der Aufbau einer neuen Datenplattform sowie die Migration. In der ersten Projektphase werden zudem direkt wichtige Anwendungsfälle als Leuchtturmprojekte auf der neuen Plattform entwickelt.

Darüber hinaus unterstützt adesso die LVM bei den notwendigen Veränderungen: Wichtiger Bestandteil ist die Einführung einer maßgeschneiderten Data Governance, die ein auf die Unternehmenskultur der LVM abgestimmtes Vorgehen für den Umgang mit Daten beinhaltet. Zudem begleiten Change Manager und Consultants von adesso die Einführung einer neuen Innovations- und Datenkultur, die Einbindung der Fachbereiche in den Transformationsprozess sowie die Qualifizierung und das Coaching der Mitarbeitenden. So soll von Anfang an Akzeptanz für die neuen Lösungen und Prozesse geschaffen werden.

LVM Versicherung

Über 3,8 Millionen Kunden mit rund 14,6 Millionen Verträgen vertrauen der LVM. Sie gehört mit annähernd 4,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 22,1 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherern in Deutschland. Kundenservice vor Ort bieten die rund 2.150 LVM-Vertrauensleute und Agenturpartner mit ihren über 5.100 Mitarbeitenden und Auszubildenden in den bundesweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen, unterstützt von 4.100 Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale in Münster sowie im angestellten Außendienst.

Die Unternehmensgruppe hat ein vollständiges Produktangebot für Privat- und Gewerbekunden. Über die LVM-Kooperationspartner hkk, FNZ Bank, Wüstenrot Bausparkasse, PEAC Solutions und Federated Hermes bietet sie weitere Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte an. (Stand: Dezember 2023)

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 10.100 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2023 von über 1,1 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

