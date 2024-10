Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG 09.10.2024 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG Unternehmen: CeoTronics AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Auftragseingang, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2024 Kursziel: EUR 7,94 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Positiver Trend bei Auftragseingängen setzt sich fort Das noch junge Geschäftsjahr 24/25 der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) schließt operativ nahtlos an das starke H2 des vorangegangenen Geschäftsjahres an: Bei hoher operativer Auslastung (bedingt vor allem durch den SmG-Großauftrag) bleibt auch der Auftragseingang stark. Dies belegen auch die beiden jüngst vermeldeten Auftragseingänge, zu denen CeoTronics aus verschiedenen Gründen aber nur wenig Details bekannt geben durfte. Beide Aufträge weisen zusammen ein Volumen von rd. EUR 7,6 Mio. aus und kommen jeweils von europäischen Kunden. Ein wesentlicher Treiber des operativen Geschäfts bleibt zunächst der SmG-Bundeswehrauftrag, dessen hohe Sichtbarkeit mittelfristig aber auch die Internationalisierung der Umsätze (mit anderen NATO-Staaten) befördern wird - die jüngsten Aufträge stützen in unseren Augen diese These. Als wachstumsstarkes, profitables und konjunkturresistentes Technologie-unternehmen bleibt CeoTronics in unseren Augen mit einem EV/Umsatz von 1,3 weiterhin günstig, gerade mit Blick auf die Wettbewerber. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 7,94. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31023.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

