Zerschlagung von Google | Große Schlagzeilen....aber unwahrscheinlich.

Die gestrige Rallye wurde vor allem durch die Kursgewinne von NVIDIA und einige andere große Tech-Werte getragen. Nachdem sich Foxconn positiv zur Blackwell-Nachfrage geäußert hat, meldet nun Taiwan Semiconductor besser als erwartete Umsätze. Ein erneut positives Signal für den Tech-Sektor. Die Aktien von Google stehen unter Druck, weil das US-Justizministerium unter anderem eine Zerschlagung des Konzerns fordert. Die ultimative Entscheidung wird von einem Staatsrichter getroffen. Wedbush betont, dass das Risiko einer Zerschlagung auf Sicht der nächsten Jahre allerdings gering sei. Google würde den Prozess vor Gericht über Jahre hinweg bekämpfen. Der Versuch vor zwanzig Jahren Microsoft zu zerschlagen ist ebenfalls gescheitert. Boeing wird schwächer in den Tag starten und gerät in zwei Bereichen unter Druck. Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat vor einer möglichen Abstufung der Bonität gewarnt, was in Folge das Risiko einer Kapitalerhöhung anfacht. Außerdem wurden die Gespräche mit den 33.000 streikenden Maschinisten abgeblasen. Im Wochenverlauf stehen die September-Verbraucher- und Erzeugerpreise im Fokus, die am Donnerstag und Freitag gemeldet werden. Morgen findet bei Tesla und AMD außerdem das Robotaxi-Event und der AI-Tag statt.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



