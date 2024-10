DAX – Anleger warten auf US-Konsumentenpreise. Rückversicherer gefragt

Am frühen Nachmittag werden in den USA Daten zu den Konsumentenpreisen veröffentlicht. Sie könnten Hinweise auf mögliche Zinssenkungen in den USA liefern. Anleger halten sich im Vorfeld der Daten zurück. So startete der DAX® mit einem leichten Kursabschlag.

Unternehmen im Fokus

Airbus hat im September 50 Flugzeuge ausgeliefert. Mit 497 Flugzeugen in den ersten neun Monaten fliegt der Flugzeugbauer dem Ziel, 2024 insgesamt 770 Flugzeuge auszuliefern, deutlich hinterher. Die Aktie eröffnete wenig verändert. Die Deutsche Telekom plant eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro. Die Aktie hat dennoch Probleme, das Septemberhoch von EUR 27 zu überwinden. Der Motorenhersteller Deutz setzte anfangs den Erholungskurs der zurückliegenden Tage fort und profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Drägerwerk ist gestern an der 200-Tage-Durchschnittslinie nach unten abgeprallt und nimmt nun den nächsten Anlauf, die Marke von EUR 48,35 zu überwinden. Die Rückversicherer Hannover Rück. und Münchener Rück. setzten den gestern eingeleiteten Erholungskurs heute im frühen Handel fort. Analysten erwarten, dass Hurrikan Milton die Versicherungsbranche bis zu 100 Milliarden USD kosten und für steigende Versicherungspreise im Jahr 2025 sorgen könnte.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.308/19.490/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073/19.171 Punkte

Der DAX® startete mit einem leichten Kursabschlag in den Handel. Die Widerstandsmarke bei 19.308 Punkten bleibt jedoch weiterhin in greifbarer Nähe. Der kurzfristige MACD-Indikator sowie der kurzfristige RSI-Indikator sind jeweils aufwärtsgerichtet. Gelingt der Ausbruch über die Hürde hat der Index weiteren Spielraum bis 19.490 Punkte. Eine breite Unterstützungszone findet der Leitindex zwischen 18.974 und 19.171 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 05.09.2024 – 10.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2019 –10.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 77,91* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 96,28** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 103,65*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 09:35 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,98 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,76 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,99 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,72 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 09:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.