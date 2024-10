Pfandbriefbank steuert um - Weniger USA, weniger Büros

Quelle: Below the Sky/ Shutterstock

Der neue pbb-Chef Kay Wolf verpasst dem bayerischen Immobilienfinanzierer eine neue Strategie: Das Portfolio der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) soll künftig weniger Büros und mehr Hotels und Mietshäuser umfassen.

In den USA, wo die pbb zuletzt unter der Immobilienkrise besonders litt, will sich Wolf auf die Metropolen an der Ostküste konzentrieren. Kernmarkt des Immobilienfinanzierers ist künftig der europäische Kontinent. "Wir wollen die pbb stärker diversifizieren und profitabler machen", sagte er am Donnerstag vor einem Kapitalmmarkttag in Frankfurt. "Wir sind am Beginn einer längeren Reise."